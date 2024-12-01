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Как креативно оформить стену за диваном

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Недвижимость » Дизайн и интерьер

Зона за диваном — это не просто пустая стена, а элемент, который способен изменить весь облик комнаты. Один из оригинальных способов оформления — использование 3D-панелей.

Интерьер гостиной
Фото: unsplash.com by Naomi Hébert naomish, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Интерьер гостиной

Они добавляют текстуру и глубину, а благодаря современным материалам, таким как МДФ или пенополистирол, панели легко комбинируются, позволяя создать уникальный дизайн.

Дополнительно можно использовать декоративный кирпич или камень, чтобы подчеркнуть эклектичный или винтажный стиль. Такая отделка создаёт эффект старинной кладки, что особенно привлекательно для любителей нестандартных решений.

Не менее стильный вариант — панели под дерево или камень. Эти материалы визуально согревают пространство и подходят как для современных, так и для классических интерьеров. Такой акцент способен превратить обычную стену в изысканный арт-объект.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек. 

Стена́ — структурный элемент в архитектуре и строительстве, создающий внешний периметр здания или помещения в виде вертикальной ограждающей конструкции, отделяющей помещение от окружающего пространства или соседних комнат.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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