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Интерьер станет визуально дороже! От этих вещей нужно избавиться немедленно

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Недвижимость » Дизайн и интерьер

При создании уютного интерьера важно учитывать не только внешний вид вещей, но и их функциональные качества.

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Фото: Kandinsky by Pravda.ru
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Например, ковры с длинным ворсом выглядят эффектно и приятны на ощупь, однако быстро накапливают пыль и грязь. Их чистка может стать настоящей проблемой, особенно для аллергиков. Более практичное решение — ковры с коротким ворсом, которые проще поддерживать в порядке.

Открытые полки и вешалки часто выглядят стильно, но на деле становятся местом скопления пыли и визуального шума. Со временем такие конструкции требуют частой уборки, а сам интерьер теряет гармонию.

Закрытые системы хранения — практичная альтернатива, которая поможет избежать лишних хлопот.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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