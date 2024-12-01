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Как превратить маленькую квартиру в комфортное место для жизни

1:00
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Жизнь в однокомнатной квартире часто воспринимается как ограничение, но с правильным подходом её можно превратить в уютное и функциональное пространство.

Квартира
Фото: Kandinsky by Pravda.ru
Квартира

Первым шагом станет избавление от вещей, которые не используются: старая одежда, сломанная техника и массивная мебель, утяжеляющие интерьер.

Мебель, которая остаётся, лучше расположить вдоль стен, освобождая центр комнаты для свободного передвижения. Компактные предметы, такие как трансформируемый стол или кресло-кровать, помогут эффективно использовать площадь. Дополнительно расширить визуальное восприятие пространства позволят зеркала и светлые оттенки в отделке.

Не стоит забывать о вертикальном пространстве: полки, стеллажи и подвесные конструкции помогут разместить книги, посуду и декор. Шкафы до потолка с продуманными внутренними секциями не только сохранят порядок, но и добавят эстетики интерьеру.

Уточнения

Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения.

Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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