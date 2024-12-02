Пауков в доме больше не будет, если вы будете делать именно так

Пауки, как правило, появляются в домах, когда на улице холодно, например, зимой. Кроме того, они очень любят дома с повышенной влажностью воздуха и наличием в доме других насекомых.
Для отпугивания пауков в доме подойдет апельсин и обычный лимон, измельченный каштан или фундук. Разместите их в углах вашего дома. Сильный запах цитрусовых и орехов не позволит паукам жить в вашем доме.
Кроме того, помещения можно обработать раствором мяты, эвкалипта или чайного масла. Для этого нужно добавить около двадцати капель эфирного масла на литр жидкости.
Затем опрыскайте все щели, углы и плинтуса в вашей квартире. Также пауки не любят запах овечьей шерсти, которую можно просто разложить по дому. Вы можете вырастить у себя дома цитрусовое растение, которое будет отпугивать пауков своим ароматом.
Обычный столовый уксус также поможет вам избавиться от пауков. Для этого берут воду и столовый уксус в соотношении один к одному.
Этой смесью можно обрабатывать все места, где были замечены паутинка и пауки. Резкий запах уксуса отпугнет пауков и они перестанут селиться в вашем доме.
Пауки́ (лат. Araneae, Aranei, др.-греч. ἀράχνη) — отряд членистоногих, первый по числу известных видов в классе паукообразных (ранее считался вторым после клещей, когда всех клещей объединяли в один отряд).
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