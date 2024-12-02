Как можно использовать аспирин в повседневной жизни? Неожиданные способы

Аспирин можно использовать для разных целей. Например, таблетки аспирина являются отличным удобрением для растений как в горшках, так и в открытом грунте. Таблетки стимулируют рост и цветение комнатных растений.
Это также средство защиты почвы и семян от гнили и плесени. Кроме того, аспирин способствует смягчению кожи лица, рук, ног, а также избавляет от прыщей. Аспирин можно использовать в качестве пятновыводителя для стирки белья, полотенец и тряпок.
Аспирин является эффективным средством для удаления ржавчины.
Для этого нужно взять растворимую таблетку аспирина, бросить ее в раковину, влить в нее чашку уксуса и чайник кипятка. Этот метод поможет убрать даже самый сильный засор в ванной.
Ацетилсалици́ловая кислота́ (разг. аспири́н; лат. Acidum acetylsalicylicum) — лекарственное средство, оказывающее обезболивающее, жаропонижающее, противовоспалительное действие.
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