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Простые привычки, которые могут сэкономить деньги на электроэнергии

1:29
Недвижимость

Чтобы снизить затраты на электроэнергию, стоит следовать нескольким простым, но действенным рекомендациям. Одним из таких советов является открытие штор и окон в течение дня.

Лампочка на потолке
Фото: Wikipedia by Leon Brooks, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лампочка на потолке

Это позволяет использовать естественный свет и уменьшить потребность в электрических лампах. Эта практика легко выполнима всеми членами семьи и позволяет существенно сократить расходы на электроэнергию.

Другим важным советом является выключение устройств, которые не используются, особенно телевизоров, компьютеров и зарядных устройств. Многие электронные приборы потребляют энергию даже в режиме ожидания, так называемом "фантомном потреблении", что может значительно увеличить ваши счета.

Например, оставленные в сети зарядные устройства для мобильных телефонов или кофеварки продолжают использовать энергию, что приводит к дополнительным расходам.

Экономист и специалист по финансовому планированию Паула Зауэр подчёркивает важность анализа счетов за электроэнергию, особенно в периоды с высоким потреблением. Это позволяет выявить причины скачков и проанализировать повседневные привычки, влияющие на потребление.

По её словам, хотя изменения в привычках и распорядке дня могут быть сложными, они необходимы для поддержания финансового здоровья, особенно в моменты, когда требуется сократить расходы, пишет газета Estadao.

Уточнения

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.

Эконо́мия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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