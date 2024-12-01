Новый год с огоньками! Названы плюсы и минусы гирлянды в интерьере

0:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Новый год для многих людей неразрывно связан с красивым освещением, и не только в домах, но и на улицах. Особенно ярко эта традиция выражена в частных домах, где владельцы часто украшают свои жилища, создавая атмосферу праздника.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Украшенное гирляндой дерево

Наружные гирлянды, помимо красоты, выполняют практическую роль — они могут скрыть некоторые недостатки фасада дома, при этом подчёркивая его достоинства.

Также стоит отметить, что новогодняя иллюминация выполняет функцию освещения участка, что особенно актуально в зимний период, когда темнеет рано. Это позволяет не тратиться на дополнительные осветительные приборы.

Однако есть и минусы. Важно помнить о безопасности — неправильно установленная или некачественная гирлянда может стать причиной пожара. Также следует учитывать, что мигающие огоньки могут быть опасны для людей с эпилепсией.

Уточнения

Освещение — применение источников света к местам, объектам и окружающему их пространству так, чтобы они могли быть видимыми людьми



Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения.



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