Новый год с огоньками! Названы плюсы и минусы гирлянды в интерьере

Новый год для многих людей неразрывно связан с красивым освещением, и не только в домах, но и на улицах. Особенно ярко эта традиция выражена в частных домах, где владельцы часто украшают свои жилища, создавая атмосферу праздника.
Наружные гирлянды, помимо красоты, выполняют практическую роль — они могут скрыть некоторые недостатки фасада дома, при этом подчёркивая его достоинства.
Также стоит отметить, что новогодняя иллюминация выполняет функцию освещения участка, что особенно актуально в зимний период, когда темнеет рано. Это позволяет не тратиться на дополнительные осветительные приборы.
Однако есть и минусы. Важно помнить о безопасности — неправильно установленная или некачественная гирлянда может стать причиной пожара. Также следует учитывать, что мигающие огоньки могут быть опасны для людей с эпилепсией.
Освещение — применение источников света к местам, объектам и окружающему их пространству так, чтобы они могли быть видимыми людьми
Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Певец Сергей Лазарев объяснил, почему уходит из шоу "Ну-ка, все вместе!".