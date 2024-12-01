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Новый год с огоньками! Названы плюсы и минусы гирлянды в интерьере

0:58
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Новый год для многих людей неразрывно связан с красивым освещением, и не только в домах, но и на улицах. Особенно ярко эта традиция выражена в частных домах, где владельцы часто украшают свои жилища, создавая атмосферу праздника.

Украшенное гирляндой дерево
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Украшенное гирляндой дерево

 Наружные гирлянды, помимо красоты, выполняют практическую роль — они могут скрыть некоторые недостатки фасада дома, при этом подчёркивая его достоинства.

Также стоит отметить, что новогодняя иллюминация выполняет функцию освещения участка, что особенно актуально в зимний период, когда темнеет рано. Это позволяет не тратиться на дополнительные осветительные приборы.

Однако есть и минусы. Важно помнить о безопасности — неправильно установленная или некачественная гирлянда может стать причиной пожара. Также следует учитывать, что мигающие огоньки могут быть опасны для людей с эпилепсией.

Уточнения

Освещение — применение источников света к местам, объектам и окружающему их пространству так, чтобы они могли быть видимыми людьми

Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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