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Как сделать балкон в однокомнатной квартире полезным и стильным пространством?

1:02
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Балкон в однокомнатной квартире можно превратить в удобную и уютную зону для отдыха или хранения вещей.

Балкон в однокомнатной квартире
Фото: Kandinsky by Pravda.ru
Балкон в однокомнатной квартире

В первую очередь определитесь с назначением балкона: если место позволяет, создайте небольшую зону отдыха с компактной мебелью — столом и стульями, а также полками для книг или посуды.

Для уюта важно правильно организовать освещение — выберите компактные светильники, такие как встраиваемые или на кронштейнах. Добавьте декоративные элементы в светлых тонах и горшки с растениями.

Если на балконе планируется место для стирки, установите малогабаритную стиральную машину и складную сушилку, а для хранения белья используйте открытые полки.

Не забудьте о защите от внешних факторов: поставьте тент от дождя или установите солнечные жалюзи, если балкон не остеклен.

С правильной организацией пространства балкон станет полезным и уютным местом в вашей квартире.

Уточнения

Балко́н (итал. balcone от лат. balcus «балка») в архитектуре — разновидность террасы: площадка с перилами, укреплённая на выступающих из стены балках или над выступом нижнего этажа.

Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения, предметно-пространственной среды и деятельности человека. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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