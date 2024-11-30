5 способов добавить уюта в интерьер съёмной квартиры

1:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Сделать съёмное жилье уютным может быть сложной задачей, но вполне выполнимой. Правильный подход к оформлению интерьера поможет превратить даже временную квартиру в место, где приятно находиться.

Фото: Kandinsky by Pravda.ru Квартира

Начните с цветовой гаммы. Тёплые оттенки, такие как бежевый, кремовый и светло-коричневый, создают атмосферу уюта и визуально согревают помещение. Используйте текстиль и декор этих цветов, чтобы легко преобразить пространство без капитального ремонта.

Правильная расстановка мебели также играет ключевую роль. Отдавайте предпочтение функциональным предметам, которые не загромождают комнату. Мебель должна гармонично вписываться в интерьер и оставлять достаточно пространства для передвижения.

Освещение — также важный элемент уюта. Настольные лампы, бра и светильники создают мягкий, рассеянный свет, который делает квартиру более комфортной. Добавьте несколько источников света с разным уровнем яркости, чтобы можно было настроить атмосферу под настроение.

Не забудьте про декоративные элементы: картины, фотографии, статуэтки или вазы для цветов придают пространству индивидуальность. А мягкие текстильные аксессуары — пледы, подушки и ковры — помогут визуально смягчить интерьер и сделать его более уютным.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



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