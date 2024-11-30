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Планируете ремонт? Вот что нужно учесть, чтобы всё прошло гладко

1:23
Недвижимость » Ремонт

Самостоятельный ремонт квартиры может стать настоящим испытанием. Чтобы результат оправдал ожидания, важно учитывать ключевые нюансы и избегать распространённых ошибок. 

Молодая пара делает ремонт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Молодая пара делает ремонт

Одна из самых частых ошибок — выбор краски без предварительной пробы. Ориентируясь только на палитру, вы рискуете получить цвет, который на стене будет выглядеть совершенно иначе. Освещение, соседние цвета и другие факторы могут сильно повлиять на восприятие оттенка. Чтобы избежать разочарования, протестируйте краску на небольшом участке стены и оцените результат в разное время суток.

Ещё одна ошибка, которая может дорого обойтись, — неправильное расположение розеток и выключателей. Проблемы могут возникнуть, если не продумать их количество и местоположение заранее. Задайте себе вопросы: где будут стоять основные бытовые приборы, каким будет освещение? Хорошее планирование электрики избавит вас от неудобств в будущем.

Наконец, попытка сэкономить на ключевых элементах ремонта часто оборачивается еще большими расходами. Это особенно касается черновых материалов, сантехники и кухонных фасадов. Некачественные материалы быстро выходят из строя, что приведет к необходимости повторного ремонта.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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