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Прослужат долгие годы! Как выбрать надёжные двери для квартиры

1:42
Недвижимость

Двери играют ключевую роль в оформлении интерьера и обеспечении комфорта в квартире. Их выбор влияет не только на внешний вид помещения, но и на его функциональность, безопасность и даже микроклимат. 

Ручка и замок на входной двери
Фото: flickr.com by Брусника, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ручка и замок на входной двери

Первым делом определитесь с материалом. Двери из массивного дерева добавляют интерьеру уюта и выглядят благородно, но их стоимость обычно выше. Более доступные по цене двери из МДФ или ДСП легки в установке, практичны и при этом могут выглядеть стильно благодаря современным покрытиям.

Не менее важен выбор производителя. Отдавайте предпочтение компаниям с хорошей репутацией, изучите отзывы и убедитесь, что на продукцию предоставляется гарантия. Надежные бренды, как российские, так и европейские, предлагают большой выбор моделей, подходящих под разные вкусы и бюджеты.

Учитывайте особенности каждой комнаты. Для прихожей лучше всего подойдут надежные и прочные входные двери, которые обеспечат безопасность. В детской комнате стоит установить двери с хорошей звукоизоляцией, чтобы создать комфорт для ребенка. А для спальни подойдут модели, которые ограничивают доступ и сохраняют приватность.

Обратите внимание на конструкцию и дизайн. Глухие полотна — универсальный вариант, но если хочется добавить изюминку, выбирайте двери с остеклением, витражами, декоративной фрезеровкой или инкрустацией. Для балконов или комнат с ограниченной вентиляцией можно рассмотреть модели с вентиляционными решётками.

Уточнения

Дверь — проём или створ (несколько створов), закрывающих проём. Дверь используется для входа и выхода из здания, помещения, или проём во внутреннее пространство чего-либо.

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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