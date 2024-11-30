Как очистить туалет без химии? Простые домашние средства

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Уборка туалета — задача не из приятных, но даже без агрессивных химических средств можно эффективно справиться с налетом и пятнами.

Фото: PxHere is licensed under CC0 Унитаз

Пищевая сода и лимонная кислота — отличное сочетание для борьбы с известковым налётом. Смешайте 1/3 стакана соды и 1/4 стакана лимонной кислоты, посыпьте смесью загрязнённые участки, оставьте на 30 минут, а затем смойте водой. Для более стойких загрязнений поможет комбинация соды и уксуса. Смешайте по 2 столовые ложки каждого ингредиента, нанесите на загрязнения и оставьте на 15 минут, затем промойте водой.

Если вы ищете решение с дезинфицирующим эффектом, попробуйте яблочный уксус с лимоном. Половину стакана уксуса смешайте с соком одного лимона, нанесите на пятна, оставьте на 12 минут, затем смойте тёплой водой, пишет Prima Inspirace.

Удивительно, но даже кока-кола может стать вашим помощником. Вылейте напиток в унитаз, оставьте на час, протрите загрязнения щеткой и тщательно промойте водой. Эти простые рецепты помогут содержать туалет в идеальной чистоте, используя натуральные и доступные средства.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.



Лимо́нная кислота́ (химическая формула — C 6 H 8 O 7 ) — органическая кислота средней силы, относящаяся к классу предельных карбоновых кислот.



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