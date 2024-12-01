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Как изменится ситуация с ипотечным кредитованием в России в 2025 году, рассказала финансист

1:21
Недвижимость

В 2025 году доступность ипотечного кредитования может улучшиться для потенциальных заёмщиков благодаря возможным изменениям ключевых показателей, таких как снижение процентных ставок и продолжение реализации государственных программ поддержки. Так считает финансовый советник Анна Веденеева.

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Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ключ

В разговоре с РИАМО эксперт предположила, что в следующем году Центральный банк России может принять решение о снижении ключевой ставки, что сделает ипотечные кредиты более доступными. Также она напомнила, что в стране по-прежнему будут действовать государственные программы поддержки. Кроме того, по её мнению, ситуация на рынке недвижимости может претерпеть изменения.

"Если рынок начнет охлаждаться, это даст возможность заемщикам получить более выгодные условия", — отметила Веденеева.

Кроме того, изменения на рынке недвижимости могут оказать влияние на условия предоставления кредитов. Отмена льготной ипотеки с процентной ставкой 8% и наличие различных других ипотечных продуктов, таких как "Семейная ипотека", IT-ипотека, "Дальневосточная и Арктическая ипотека", "Сельская ипотека" и "Военная ипотека", также могут повлиять на доступность кредитных ресурсов, напомнила специалист.

Уточнения

Ипотечный кредит — кредит под залог недвижимости. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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