Юрист рассказала, возможно ли падение цен на недвижимость в обозримом будущем

0:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперт по недвижимости и юрист Анна Писанкова заявила, что в ближайшем будущем не стоит ожидать значительного снижения цен на жильё.

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области is licensed under Creative Common Attribution 4.0 International Строительство дома

"Сейчас очень много разговоров вокруг темы падения цен на недвижимость. Все этого очень сильно хотят", — сказала Писанкова.

Она отметила, что разговоры о падении цен на недвижимость ведутся давно, но ситуация пока не достигла такого уровня, когда застройщики столкнутся с серьёзными проблемами в продажах.

В России продолжают действовать программы семейной и IT-ипотеки, а также рассрочки на покупку жилья, которыми активно пользуются граждане, напомнила эксперт в разговоре с "Лентой.ру".

Писанкова также подчеркнула, что компании предоставляют скидки на объекты, которые плохо продаются, но ожидать обвала цен на квартиры до 50% не стоит.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.





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