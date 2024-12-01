Юрист рассказала, возможно ли падение цен на недвижимость в обозримом будущем

Эксперт по недвижимости и юрист Анна Писанкова заявила, что в ближайшем будущем не стоит ожидать значительного снижения цен на жильё.
"Сейчас очень много разговоров вокруг темы падения цен на недвижимость. Все этого очень сильно хотят", — сказала Писанкова.
Она отметила, что разговоры о падении цен на недвижимость ведутся давно, но ситуация пока не достигла такого уровня, когда застройщики столкнутся с серьёзными проблемами в продажах.
В России продолжают действовать программы семейной и IT-ипотеки, а также рассрочки на покупку жилья, которыми активно пользуются граждане, напомнила эксперт в разговоре с "Лентой.ру".
Писанкова также подчеркнула, что компании предоставляют скидки на объекты, которые плохо продаются, но ожидать обвала цен на квартиры до 50% не стоит.
Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
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