Какое зеркало выбрать для ванной комнаты, чтобы она стала красивой, просторной и уютной

Выбирая зеркало для ванной, отдавайте предпочтение моделям с серебристой основой, а не алюминиевой. Дело в том, что такой зеркальный материал не боится воздействия влаги, пара. Кроме того, серебряные основания выглядят намного приятнее, чем алюминиевые.
Также обязательно обратите внимание на заднюю часть зеркала — она должна быть идеально гладкой, без дефектов, трещин и царапин. Что касается формы зеркала, то для ванной комнаты лучше всего подойдет прямоугольная. Прямоугольные зеркала универсальны, удобны в использовании, выглядят красиво и лаконично. Таким образом, вы даже сможете визуально увеличить пространство вашей ванной комнаты.
Зеркало с подсветкой — это источник равномерного света, который отлично дополнит интерьер.
Источник света, идущий сверху, искажает цвет лица, в то время как источник света, идущий снизу, искажает пропорции лица и тела и подчеркивает ваши недостатки.
При этом подсветка с четырех сторон на зеркале намного лучше, ведь она минимально искажает отражение без лишних бликов и теней.
Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения).
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