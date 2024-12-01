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Какое зеркало выбрать для ванной комнаты, чтобы она стала красивой, просторной и уютной

1:21
Недвижимость

Какое зеркало лучше всего подойдет для ванной комнаты

Выбирая зеркало для ванной, отдавайте предпочтение моделям с серебристой основой, а не алюминиевой. Дело в том, что такой зеркальный материал не боится воздействия влаги, пара. Кроме того, серебряные основания выглядят намного приятнее, чем алюминиевые.

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

Также обязательно обратите внимание на заднюю часть зеркала — она должна быть идеально гладкой, без дефектов, трещин и царапин. Что касается формы зеркала, то для ванной комнаты лучше всего подойдет прямоугольная. Прямоугольные зеркала универсальны, удобны в использовании, выглядят красиво и лаконично. Таким образом, вы даже сможете визуально увеличить пространство вашей ванной комнаты.

Нужно ли выбирать зеркало с подсветкой для ванной комнаты

Зеркало с подсветкой — это источник равномерного света, который отлично дополнит интерьер.

Источник света, идущий сверху, искажает цвет лица, в то время как источник света, идущий снизу, искажает пропорции лица и тела и подчеркивает ваши недостатки.

При этом подсветка с четырех сторон на зеркале намного лучше, ведь она минимально искажает отражение без лишних бликов и теней.

Уточнения

Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения).

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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