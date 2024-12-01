Как выбрать стильный тюль? Советы дизайнеров

Идеальным материалом для тюля является полиэстер. Такая ткань будет меньше мяться и не будет желтеть под воздействием солнца. Фатин может быть выполнен в виде сетки. Сетка легко пропускает воздух и солнечные лучи и, как магнит, притягивает всю пыль.
Чтобы тюль смотрелась красиво, важно выбрать ее ширину. Например, для окна в 3 метра нужно 6 метров материала. В результате получается элегантно оформленное окно с красивыми складками. Вы также можете использовать тесьму, чтобы помочь сделать складки равномерными.
В гостиную нужны дорогие, презентабельные шторы. Дизайнеры рекомендуют выбирать тюль с кружевными вставками, органзу, муслин, модели с золотыми и серебряными узорами.
Тюль (фр. tulle, от названия французского города Тюль, Tulle) — лёгкая прозрачная сетчатая гладкая или узорчатая ткань (хлопчатобумажная, полушёлковая и др.).
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