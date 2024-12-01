Преимущества столешниц с защитным покрытием для кухни

1:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Существует множество кухонных аксессуаров и решений, которые могут существенно упростить жизнь хозяйке. Одним из таких решений является столешница, на которой можно безопасно и удобно резать продукты.

Фото: flickr.com by Charles & Hudson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кухня

Разделочная доска — это тот предмет, который часто теряется или требует лишних усилий для мытья и хранения. Если вы устали искать доску или не хотите тратить время на ее доставание, мытье и сушку, рассмотрите вариант покупки столешницы с специальным покрытием.

Такое покрытие должно быть прочным, устойчивым к царапинам и легко очищаться, чтобы ножи не повреждали поверхность. Существуют различные виды столешниц, которые могут стать отличной альтернативой разделочной доске.

Виды столешниц

Древесно-волокнистые плиты МДФ.

Такие столешницы идеально подходят для нарезки хлеба, мяса и других продуктов. Они термостойкие, что позволяет ставить горячую посуду прямо на поверхность, не используя подставки.

Искусственный камень агломерат.

Этот материал производится с использованием каменной крошки, что делает поверхность очень устойчивой к внешним воздействиям и повреждениям.

Натуральный камень (кварц, гранит и пр.).

Столешница из натурального камня обладает невероятной прочностью, превосходя по этим характеристикам все другие материалы. Однако стоит учитывать, что такие столешницы довольно дорогие.

Уточнения

Столешница (англ. Countertop также benchtop, worktop, kitchen bench) — горизонтальная или наклонная рабочая поверхность на кухне или других зонах приготовления пищи, а также ванных комнатах, туалетах и рабочих помещениях в целом.



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