Преимущества столешниц с защитным покрытием для кухни

Существует множество кухонных аксессуаров и решений, которые могут существенно упростить жизнь хозяйке. Одним из таких решений является столешница, на которой можно безопасно и удобно резать продукты.
Разделочная доска — это тот предмет, который часто теряется или требует лишних усилий для мытья и хранения. Если вы устали искать доску или не хотите тратить время на ее доставание, мытье и сушку, рассмотрите вариант покупки столешницы с специальным покрытием.
Такое покрытие должно быть прочным, устойчивым к царапинам и легко очищаться, чтобы ножи не повреждали поверхность. Существуют различные виды столешниц, которые могут стать отличной альтернативой разделочной доске.
Древесно-волокнистые плиты МДФ.
Такие столешницы идеально подходят для нарезки хлеба, мяса и других продуктов. Они термостойкие, что позволяет ставить горячую посуду прямо на поверхность, не используя подставки.
Искусственный камень агломерат.
Этот материал производится с использованием каменной крошки, что делает поверхность очень устойчивой к внешним воздействиям и повреждениям.
Натуральный камень (кварц, гранит и пр.).
Столешница из натурального камня обладает невероятной прочностью, превосходя по этим характеристикам все другие материалы. Однако стоит учитывать, что такие столешницы довольно дорогие.
Столешница (англ. Countertop также benchtop, worktop, kitchen bench) — горизонтальная или наклонная рабочая поверхность на кухне или других зонах приготовления пищи, а также ванных комнатах, туалетах и рабочих помещениях в целом.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Певец Сергей Лазарев объяснил, почему уходит из шоу "Ну-ка, все вместе!".