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Как оформить длинный коридор: идеи по освещению, мебели и декору

2:31
Недвижимость

При обустройстве коридора важно учитывать его основное предназначение. Если это просто проходное пространство между комнатами, то лучше выбрать минималистичный декор, который не будет мешать свободному перемещению.

квартира
Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
квартира

Для узких коридоров хорошим решением станет использование светлых оттенков на стенах и полу, что визуально расширит пространство. Если же коридор соединяет прихожую с гостиной, его можно превратить в полноценную часть интерьера.

Идеи для организации пространства

Мебель и хранение.

Для узких коридоров стоит установить встроенные шкафы, полки или стеллажи. Это позволит эффективно использовать вертикальное пространство для хранения или декора. При этом мебель должна быть лаконичной, без излишних деталей, чтобы не загромождать коридор.

Освещение.

Свет играет ключевую роль в обустройстве длинных коридоров. Правильное освещение сделает пространство более просторным и уютным. Установите несколько источников света вдоль всей длины коридора. Используйте бра или настенные светильники в начале и конце коридора для бокового освещения. Также хорошо смотрятся точечные светильники на потолке, направленный свет которых визуально удлиняет пространство.

Декор и оформление стен.

Монотонные гладкие стены могут сделать коридор скучным. Используйте картины, фотообои, декоративные панели или зеркала, чтобы добавить интерес и глубину пространству.

Полы.

Для узких коридоров идеально подходит однотонное напольное покрытие светлых оттенков. Избегайте крупных узоров, которые могут зрительно сузить пространство. В длинных коридорах можно использовать пол с диагональным рисунком, чтобы добавить динамики. Хорошим вариантом также будет деревянный пол, который привнесет тепло в интерьер.

Текстиль.

Добавьте текстильные акценты, такие как пледы, коврики и декоративные подушки. Они смягчат строгость пространства и добавят уюта, при этом не нарушая функциональности.

Творческий подход и правильные акценты помогут превратить даже самый узкий и длинный коридор в стильную и функциональную часть вашего дома. Правильная игра света и декора сделает его не только практичным, но и привлекательным.

Уточнения

Коридо́р (от фр. corridor или нем. korridor или ит. corridoio) — длинный проход внутри здания или жилого помещения, соединяющий комнаты на одном этаже.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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