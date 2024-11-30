Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как подвязать малину, чтобы получить урожай быстрее и качественнее
Как правильно ухаживать за кожей перед макияжем зимой
Как выбрать собаку, которая вас точно поймёт
Учёные разработают сенсоры для быстрого выявления загрязнений в еде и воде
Эти собаки идеально уживаются с кошками
Тётя Таня из Спокойной ночи, малыши заявила, что в детской передаче показывают инсультников
ВТБ предупредил россиян о новой мошеннической схеме через WhatsApp*
Успех в спорте вам гарантирован, если вы любите эти продукты
ЦЕРН прервал сотрудничество с Россией и Белоруссией

Основные недочеты, которые могут ухудшить внешний вид вашего ремонта

1:12
Недвижимость

Никто не хочет потратить значительные средства на ремонт, чтобы результат выглядел дешевым. Однако, иногда мы сами создаем такие впечатления, не обращая внимания на некоторые детали.

Маленькая спальня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Маленькая спальня

О каких недочетах стоит помнить при ремонте

Некачественные обои.

Многим кажется, что дорогие и дешевые обои не сильно отличаются. Это заблуждение, так как разница заметна. Если у вас нет возможности использовать дорогие обои, лучше покрасить стены в нейтральный цвет — это будет более экономично и эстетично.

Копии картин и низкокачественные постеры.

Использование дешевых копий картин в интерьере — не лучший выбор. Лучше инвестировать в оригинальную работу неизвестного художника. Если вы хотите использовать постеры, выбирайте качественные печатные издания, оформленные в лаконичные рамки.

Неактуальная обивка мебели.

Потрепанная мебель, даже если ремонт в квартире был дорогим, испортит общее впечатление. Мебель стоит поддерживать в хорошем состоянии. Сегодня реставрация мягкой мебели доступна и не требует больших усилий.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Единственное животное на Земле, которое не дышит
Наука и техника
Единственное животное на Земле, которое не дышит Аудио 
Как не ошибиться при замене свечей зажигания
Авто
Как не ошибиться при замене свечей зажигания Аудио 
Киавтуит признан самым уникальным камнем на планете
Наука и техника
Киавтуит признан самым уникальным камнем на планете Аудио 
Популярное
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход

По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.

Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Японская кухня. Можно ли крутить самому роллы в домашних условиях, и сложно ли это? Дмитрий Плотников Древнейшие гоминиды жили по божеским установлениям Игорь Буккер Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев
Почему ваша вишня цветёт, но не даёт плодов
Доктор Мясников раскрывает секреты о шоколаде
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
Последние материалы
Как правильно ухаживать за кожей перед макияжем зимой
Как выбрать собаку, которая вас точно поймёт
Учёные разработают сенсоры для быстрого выявления загрязнений в еде и воде
Эти собаки идеально уживаются с кошками
Тётя Таня из Спокойной ночи, малыши заявила, что в детской передаче показывают инсультников
ВТБ предупредил россиян о новой мошеннической схеме через WhatsApp*
Успех в спорте вам гарантирован, если вы любите эти продукты
ЦЕРН прервал сотрудничество с Россией и Белоруссией
Как приготовить песочный пирог с карамельными яблоками и творожным кремом
Автомойка самообслуживания: как высушить машину без разводов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.