Основные недочеты, которые могут ухудшить внешний вид вашего ремонта

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Никто не хочет потратить значительные средства на ремонт, чтобы результат выглядел дешевым. Однако, иногда мы сами создаем такие впечатления, не обращая внимания на некоторые детали.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Маленькая спальня

О каких недочетах стоит помнить при ремонте

Некачественные обои.

Многим кажется, что дорогие и дешевые обои не сильно отличаются. Это заблуждение, так как разница заметна. Если у вас нет возможности использовать дорогие обои, лучше покрасить стены в нейтральный цвет — это будет более экономично и эстетично.

Копии картин и низкокачественные постеры.

Использование дешевых копий картин в интерьере — не лучший выбор. Лучше инвестировать в оригинальную работу неизвестного художника. Если вы хотите использовать постеры, выбирайте качественные печатные издания, оформленные в лаконичные рамки.

Неактуальная обивка мебели.

Потрепанная мебель, даже если ремонт в квартире был дорогим, испортит общее впечатление. Мебель стоит поддерживать в хорошем состоянии. Сегодня реставрация мягкой мебели доступна и не требует больших усилий.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат.



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