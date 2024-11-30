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Как сделать рождественский венок своими руками: простая идея для украшения

1:17
Недвижимость

Создать красивое рождественское или новогоднее украшение своими руками можно даже без особых навыков в ремесле. Все необходимые материалы можно найти прямо в лесу или на даче, и результат не заставит себя ждать!

New-years-eve
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:New-years-eve-1911635_1920.jpg by Public Domain
New-years-eve

Идея №1:

Если у вас есть гербарий из высушенных гортензий, георгин или других ярких цветов, добавьте к ним рябину или другие красочные ягоды. В качестве основы для венка можно использовать солому, джут или плотные нитки, а также яркие ленты, чтобы придать украшению необыкновенный вид.

Идея №2:

Для прочности и долговечности конструкции используйте гибкую, но упругую проволоку, которая поможет придать форму — будь то звезда, снежинка или круг. Закрепите хвойные веточки на проволоке. Хорошо подойдут ветки ели, лиственницы, можжевельника, а также туи, но особенно красиво смотрятся веточки с шишками.

Для удобства фиксации веток используйте капроновые нитки. Чтобы добавить больше яркости, украсьте венок яркими лентами, колокольчиками или бусинами. Не забудьте прикрепить петлю, чтобы украшение можно было повесить на дверь или стену.

Уточнения

Вено́к (от ст.‑слав. вѣно "дар") — плетённое (изготовленное) в виде кольца украшение из цветов, листьев, веток, иногда также из материалов, имитирующих натуральные.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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