Как выбрать фасады для кухни в зависимости от освещения и площади

При выборе мебели для кухни важным фактором является не только внешний вид, но и практичность. Цвет и текстура поверхности играют значительную роль в восприятии пространства. Например, матовые и глянцевые фасады обладают различными свойствами, которые стоит учитывать в зависимости от характеристик вашей кухни.
Площадь кухни. На маленькой кухне глянцевые фасады могут визуально увеличить пространство, а матовые — подойдут для любой кухни, добавляя универсальности.
Освещение. Кухня, ориентированная на южную сторону с большими окнами, может создать слишком много бликов на глянцевых поверхностях. В таком случае матовые фасады будут предпочтительнее.
Стиль интерьера и личные предпочтения. Важно выбрать фасад, который гармонирует с общим стилем кухни и соответствует вашему вкусу.
Плюсы глянцевых фасадов:
Недостатки:
Достоинства матовых фасадов:
Недостатки:
Фаса́д (фр. façade - передний, лицевая сторона здания) — наружная лицевая сторона здания.
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