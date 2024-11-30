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Как выбрать фасады для кухни в зависимости от освещения и площади

2:12
Недвижимость

При выборе мебели для кухни важным фактором является не только внешний вид, но и практичность. Цвет и текстура поверхности играют значительную роль в восприятии пространства. Например, матовые и глянцевые фасады обладают различными свойствами, которые стоит учитывать в зависимости от характеристик вашей кухни.

Стильная кухня
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная кухня

Что учитывать при выборе фасадов для кухни

Площадь кухни. На маленькой кухне глянцевые фасады могут визуально увеличить пространство, а матовые — подойдут для любой кухни, добавляя универсальности.

Освещение. Кухня, ориентированная на южную сторону с большими окнами, может создать слишком много бликов на глянцевых поверхностях. В таком случае матовые фасады будут предпочтительнее.

Стиль интерьера и личные предпочтения. Важно выбрать фасад, который гармонирует с общим стилем кухни и соответствует вашему вкусу.

Плюсы глянцевых фасадов:

  • Визуальное увеличение пространства. Они отражают свет, что делает помещение светлее и просторнее, но важно, чтобы освещение не создавалось слишком много бликов.
  • Легкость в уходе. Гладкая поверхность позволяет легко удалять загрязнения.
  • Современный стиль. Глянцевые фасады идеально подходят для современных интерьеров.

Недостатки:

  • Поверхности требуют более частого ухода, так как на них видны любые пятна.

Достоинства матовых фасадов:

  • Отсутствие бликов. Матовые поверхности не отражают солнечные лучи и не искажают цвета.
  • Универсальность освещения. Вы можете использовать различные источники света без страха, что они будут бликовать на поверхности.
  • Подходят для различных стилей. Матовые фасады хорошо смотрятся как в классическом, так и в современном интерьере.
  • Натуральный вид. Такие фасады создают эффект естественности и натуральности.

Недостатки:

  • Нужно тщательно выбирать моющее средство, чтобы не повредить поверхность.

Уточнения

Фаса́д (фр. façade - передний, лицевая сторона здания) — наружная лицевая сторона здания.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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