5 распространённых ошибок при ремонте маленькой кухни

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Организовать пространство на кухне — задача не из легких, особенно если речь идёт о маленькой кухне. Здесь важно грамотно подходить к выбору мебели и к планировке, чтобы каждый уголок был использован по максимуму.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Светлая кухня

Главные ошибки при ремонте маленькой кухни

Гонка за модой

Если кухня ограничена в пространстве, избегайте установки кухонного острова, который займет много места и сделает кухню еще менее функциональной.

Перегрузка пространства

Лучше выбрать прямую планировку и отказаться от угловых конструкций, которые могут сделать помещение еще более тесным и неудобным.

Слишком много шкафов

Не стоит забивать кухню множеством шкафчиков. Подумайте, какие вещи действительно нужно скрывать, а какие можно оставить на открытых полках, чтобы не загромождать пространство.

Неправильное расположение холодильника

Убедитесь, что дверца холодильника открывается больше чем на 90 градусов, чтобы не возникало неудобств при его использовании.

Загромождение рабочего треугольника

Рабочий треугольник — это пространство между плитой, раковиной и холодильником. Важно, чтобы между этими предметами не было препятствий, иначе готовить будет неудобно.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



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