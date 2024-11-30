5 распространённых ошибок при ремонте маленькой кухни

Организовать пространство на кухне — задача не из легких, особенно если речь идёт о маленькой кухне. Здесь важно грамотно подходить к выбору мебели и к планировке, чтобы каждый уголок был использован по максимуму.
Если кухня ограничена в пространстве, избегайте установки кухонного острова, который займет много места и сделает кухню еще менее функциональной.
Лучше выбрать прямую планировку и отказаться от угловых конструкций, которые могут сделать помещение еще более тесным и неудобным.
Не стоит забивать кухню множеством шкафчиков. Подумайте, какие вещи действительно нужно скрывать, а какие можно оставить на открытых полках, чтобы не загромождать пространство.
Убедитесь, что дверца холодильника открывается больше чем на 90 градусов, чтобы не возникало неудобств при его использовании.
Рабочий треугольник — это пространство между плитой, раковиной и холодильником. Важно, чтобы между этими предметами не было препятствий, иначе готовить будет неудобно.
Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.
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