Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Советы, как экономить топливо в холодную погоду
Что известно об итальянской невесте актёра Леонардо Ди Каприо
Почему приборы BMW светятся оранжевым: авиационные корни и научный подход
Зимний отдых в Турции — стоит ли лететь?
Какие растения нельзя ставить на подоконник иначе они погибнут
Почему волосы выпадают, несмотря на отсутствие отклонений
Кошки и дети — лучшие породы для идеальной гармонии в семье
Почему гранаты портятся в холодильнике и как этого избежать
Почему луны Урана стали новой целью охоты за внеземной жизнью

5 распространённых ошибок при ремонте маленькой кухни

1:17
Недвижимость

Организовать пространство на кухне — задача не из легких, особенно если речь идёт о маленькой кухне. Здесь важно грамотно подходить к выбору мебели и к планировке, чтобы каждый уголок был использован по максимуму.

Светлая кухня
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Светлая кухня

Главные ошибки при ремонте маленькой кухни

Гонка за модой

Если кухня ограничена в пространстве, избегайте установки кухонного острова, который займет много места и сделает кухню еще менее функциональной.

Перегрузка пространства

Лучше выбрать прямую планировку и отказаться от угловых конструкций, которые могут сделать помещение еще более тесным и неудобным.

Слишком много шкафов

Не стоит забивать кухню множеством шкафчиков. Подумайте, какие вещи действительно нужно скрывать, а какие можно оставить на открытых полках, чтобы не загромождать пространство.

Неправильное расположение холодильника

Убедитесь, что дверца холодильника открывается больше чем на 90 градусов, чтобы не возникало неудобств при его использовании.

Загромождение рабочего треугольника

Рабочий треугольник — это пространство между плитой, раковиной и холодильником. Важно, чтобы между этими предметами не было препятствий, иначе готовить будет неудобно.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как сделать вертикальную грядку из пластиковых бутылок за несколько шагов
Садоводство, цветоводство
Как сделать вертикальную грядку из пластиковых бутылок за несколько шагов Аудио 
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Авто
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители Аудио 
Бывшая жена Андрея Аршавина объяснила, почему женщины хотят от него детей
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Аршавина объяснила, почему женщины хотят от него детей
Популярное
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход

По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.

Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Древнейшие гоминиды жили по божеским установлениям Игорь Буккер Сводка с фронта: рождественское наступление ВСУ пойдёт по двум направлениям, ложь Зеленского о мире Дмитрий Плотников Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев
Почему ваша вишня цветёт, но не даёт плодов
Как ухаживать за геранью зимой: простые советы
Доктор Мясников раскрывает секреты о шоколаде
Доктор Мясников раскрывает секреты о шоколаде
Последние материалы
Дом как айсберг — британцы впервые получат выплаты в связи с установившейся холодной погодой
Диетологи назвали пять продуктов, которые они сами ни за что бы не съели
Яна Рудковская поблагодарила Киркорова, который помешал ей прийти на вечеринку Ивлеевой
Прокачай свой пресс. Секреты идеальных кубиков и мощного тела
Как открыть замерзший замок без повреждений
Новый метод защиты Земли: как рентгеновские импульсы отклоняют астероиды
Скидки под контролем — в России могут обязать магазины показывать динамику цен
Роспотребнадзор рассказал, какие десерты безопасны для школьников
Где в Тайланде отдохнуть в тишине
Ваша кожа будет бархатной и упругой. Сделайте этот скраб с кофейной гущей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.