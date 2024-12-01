Как бороться с жучками на кухне и не допустить их появления

0:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Паразиты на кухне, такие как мукоеды, хлебные точильщики и другие жучки, могут появиться даже в идеальной, чистой квартире. Они проникают через продукты, приобретенные в магазине, или через вентиляцию от соседей. Часто они появляются в испорченных или неправильно хранящихся продуктах, например, в открытых пакетах с крупами.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Светлая кухня

Чтобы избежать появления вредителей, важно соблюдать правильные условия хранения продуктов и поддерживать кухню в сухости. Борьба с паразитами заключается в тщательной уборке, выбрасывании испорченных продуктов и обработке мебели и шкафов.

Важно не забывать о замораживании или термической обработке продуктов, чтобы уничтожить личинок. В случае с пищевой молью необходимы специализированные средства для борьбы.

Уточнения

Кухня — помещение для приготовления пищи.



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