Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роспотребнадзор рассказал, какие десерты безопасны для школьников
Где в Тайланде отдохнуть в тишине
Ваша кожа будет бархатной и упругой. Сделайте этот скраб с кофейной гущей
Секреты экономии воды при поливе, о которых вы не знали
Как правильно выбирать время для тренировок в зависимости от биоритмов
Как минимизировать ущерб от зимней химии для автомобиля
Завести енота дома — милый друг или сплошные проблемы
Невролог рассказал о болезни Андрея Губина, который уверен, что находится одной ногой в могиле
Как нужно принимать пищу в течение дня, чтобы быть здоровыми, бодрыми и не поправляться

Как сэкономить на электроэнергии, отключив эти пять приборов

0:53
Недвижимость

Многие из нас не задумываются о том, сколько энергии потребляют устройства, находящиеся в режиме ожидания. Это явление называется фантомным потреблением, и оно может значительно увеличить счета за электроэнергию, особенно если в доме много электронных приборов. Некоторые устройства продолжают потреблять электричество, даже если не используются.

Розетка с вилкой
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Розетка с вилкой

Например, зарядное устройство для мобильного телефона, микроволновая печь, стиральная машина, кофеварка и телевизор — все эти устройства могут тратить энергию, когда они подключены к розетке, даже если они выключены или находятся в режиме ожидания. Чтобы сэкономить, достаточно просто отключить их от сети после использования.

Это простое действие поможет избежать ненужных затрат и снизить ежемесячный расход на электричество.

Уточнения

Розе́тка (лат   lang="la">rosula) — расположение листьев у некоторых растений, когда стебель бывает настолько укороченным, а листья располагаются на нём так близко друг к другу, что междоузлия почти совершенно не развиваются или только едва заметны.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Отмечающая день рождения Екатерина Андреева показала, как выглядела в детстве
Шоу-бизнес
Отмечающая день рождения Екатерина Андреева показала, как выглядела в детстве Аудио 
Доктор Мясников раскрывает секреты о шоколаде
Еда и рецепты
Доктор Мясников раскрывает секреты о шоколаде Аудио 
Популярное
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход

По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.

Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Древнейшие гоминиды жили по божеским установлениям Игорь Буккер Сводка с фронта: рождественское наступление ВСУ пойдёт по двум направлениям, ложь Зеленского о мире Дмитрий Плотников Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев
Почему ваша вишня цветёт, но не даёт плодов
Как ухаживать за геранью зимой: простые советы
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
Последние материалы
Как правильно выбирать время для тренировок в зависимости от биоритмов
Секреты экономии воды при поливе, о которых вы не знали
Как минимизировать ущерб от зимней химии для автомобиля
Завести енота дома — милый друг или сплошные проблемы
Невролог рассказал о болезни Андрея Губина, который уверен, что находится одной ногой в могиле
Как нужно принимать пищу в течение дня, чтобы быть здоровыми, бодрыми и не поправляться
Марина Федункив назвала новорождённого ребёнка интернациональным именем
Единственный проверенный способ разобраться с плющом раз и навсегда
Как выбрать гипоаллергенное одеяло и подушку для комфортного сна
Нужно ли отказываться от современных автомобильных технологий
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.