Как сэкономить на электроэнергии, отключив эти пять приборов

0:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие из нас не задумываются о том, сколько энергии потребляют устройства, находящиеся в режиме ожидания. Это явление называется фантомным потреблением, и оно может значительно увеличить счета за электроэнергию, особенно если в доме много электронных приборов. Некоторые устройства продолжают потреблять электричество, даже если не используются.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Розетка с вилкой

Например, зарядное устройство для мобильного телефона, микроволновая печь, стиральная машина, кофеварка и телевизор — все эти устройства могут тратить энергию, когда они подключены к розетке, даже если они выключены или находятся в режиме ожидания. Чтобы сэкономить, достаточно просто отключить их от сети после использования.

Это простое действие поможет избежать ненужных затрат и снизить ежемесячный расход на электричество.

Уточнения

Розе́тка (лат lang="la">rosula) — расположение листьев у некоторых растений, когда стебель бывает настолько укороченным, а листья располагаются на нём так близко друг к другу, что междоузлия почти совершенно не развиваются или только едва заметны.



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