Как сэкономить на электроэнергии, отключив эти пять приборов

Многие из нас не задумываются о том, сколько энергии потребляют устройства, находящиеся в режиме ожидания. Это явление называется фантомным потреблением, и оно может значительно увеличить счета за электроэнергию, особенно если в доме много электронных приборов. Некоторые устройства продолжают потреблять электричество, даже если не используются.
Например, зарядное устройство для мобильного телефона, микроволновая печь, стиральная машина, кофеварка и телевизор — все эти устройства могут тратить энергию, когда они подключены к розетке, даже если они выключены или находятся в режиме ожидания. Чтобы сэкономить, достаточно просто отключить их от сети после использования.
Это простое действие поможет избежать ненужных затрат и снизить ежемесячный расход на электричество.
Розе́тка (лат
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.