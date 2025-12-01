Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Признание пустующих квартир бесхозными создаёт опасный прецедент — Трепольский
Маки распространились самосевом на открытых территориях
Орбитофронтальная кора помогает животным делать выводы — Neuron
Двигатель китайского RAV4 мощнее прежнего на 21 лошадиную силу — инженеры
Замедление обмена веществ после 40 лет связано с потерей мышц — диетологи
Покупателям стоит закладывать расходы на юриста и нотариуса — юрист Арифулин
Роза Хутор официально открыл зимний сезон
Гражданам нужно оплатить имущественные налоги до 1 декабря 2025 — экономист Балынин
Бузова заявила, что не хочет быть в отношениях мамкой

Как выбрать между пледом и покрывалом для вашего интерьера

1:25
Недвижимость

Плед и покрывало — это два разных элемента домашнего текстиля, каждый из которых выполняет свою уникальную функцию. Покрывало обычно служит для защиты постели от загрязнений и в оформлении интерьера, оно должно гармонично сочетаться с общим стилем комнаты. Плед, в свою очередь, предназначен для согрева в холодную погоду и может быть использован не только для украшения, но и для создания уюта на диване или кресле.

сон
Фото: freepik
сон

Материалы, из которых изготавливаются эти изделия, также отличаются: покрывала часто делают из синтетических тканей, таких как полиэстер или акрил, что упрощает уход за ними, в то время как пледы изготавливаются из натуральных тканей, таких как шерсть, хлопок или шелк, и обеспечивают тепло и комфорт. Пледы часто имеют традиционные узоры, такие как шотландская клетка, в то время как покрывала могут быть более яркими и декоративными, с различными вышивками или аппликациями.

Размеры пледа и покрывала также различаются: плед обычно меньше по размеру, так как его цель — согревать человека, в то время как покрывало должно полностью покрывать мебель или кровать. Для тех, кто не может выбрать между пледом и покрывалом, существует универсальный вариант — плед-покрывало, который сочетает в себе функции обоих изделий.

Уточнения

Одеяло — постельная принадлежность для покрывания тела. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
