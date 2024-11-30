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Как выбрать гипоаллергенное одеяло и подушку для комфортного сна

1:19
Недвижимость

Аллергия на материалы, из которых изготовлены подушки и одеяла, становится все более распространенной проблемой. Негативная реакция организма может возникать на такие материалы, как пух, перо, шерсть, а также растительные наполнители, такие как гречневая шелуха и травы. Симптомы аллергии могут проявляться в виде кожных высыпаний, зуда, отеков, проблем с дыханием и головной боли. Важно своевременно обратиться к аллергологу для диагностики и, при необходимости, сменить постельные принадлежности на гипоаллергенные.

Расстеленная постель
Фото: flickr.com by Лиз Лоули, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Расстеленная постель

Гипоаллергенные материалы для подушек и одеял включают натуральные волокна, такие как шелк, бамбук, хлопок и лен, а также синтетические материалы, такие как молочное волокно и кукурузное волокно. Эти материалы обладают антибактериальными и антиаллергенными свойствами, хорошей воздухопроницаемостью и терморегуляцией.

Шелковые изделия, например, идеально подходят для людей с астмой, а бамбуковое волокно помогает предотвратить дерматиты и аллергии. Однако экологически чистые и гипоаллергенные материалы зачастую имеют более высокую цену, что следует учитывать при выборе.

Уточнения

Поду́шка — постельная принадлежность, предназначена для поддержки головы лежащего человека во время сна.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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