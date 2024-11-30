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Метр на метр! Как расширить даже мизерную кухню

1:23
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Если ваша кухня кажется слишком узкой и на первый взгляд не оставляет места для фантазии, не спешите отчаиваться.

Светлая кухня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Светлая кухня

Даже самое компактное пространство можно превратить в стильный и функциональный уголок. Секрет в том, чтобы правильно подойти к оформлению.

Первое, от чего стоит отказаться, — это подвесные шкафы. Они, находясь на уровне глаз, создают визуальную тяжесть и эффект тесного коридора. Вместо этого сосредоточьтесь на использовании напольных тумб. Они обеспечат достаточно места для хранения, не перегружая интерьер.

То, что не помещается в тумбы, можно распределить по другим зонам: кладовая, отдельный шкаф в другой комнате или даже открытые полки за пределами кухни помогут освободить пространство.

Ещё один ключевой прием для визуального увеличения кухни — подбор мебели в цвет стен. Такой подход помогает создать иллюзию единого пространства, где границы между мебелью и отделкой стираются. Светлые и нейтральные оттенки особенно удачны в узких помещениях, так как они визуально расширяют пространство.

Дополните интерьер встроенной техникой, чтобы избежать лишних выступов, и выберите столешницы с глянцевой поверхностью. Отражение света добавит объема даже самой маленькой кухне.

Уточнения

Интерье́р  — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

Ме́бель — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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