Цвета, которые не боятся грязи! Популярные оттенки для стильной прихожей

С наступлением дождливого сезона стены прихожей чаще подвергаются загрязнениям. Однако правильно подобранные оттенки могут визуально скрыть пятна и придать помещению стильный вид.
Светло-серый цвет отлично справляется с этой задачей, особенно если выбрать материалы с подходящей текстурой. Однако насыщенные графитовые оттенки лучше избегать, так как они могут подчеркнуть разводы от воды.
Еще одним универсальным вариантом станет оттенок хаки, который стильно смотрится и гармонирует с другими цветами.
Если предпочитаете тёплые тона, обратите внимание на светло-коричневые или песочные оттенки. Такие цвета смотрятся аккуратно, особенно если дополнить их фактурными элементами, которые отвлекут внимание от мелких загрязнений.
Пере́дняя прихожая — часть жилого помещения (квартиры, частного дома), располагающаяся сразу за входом в него.
Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
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