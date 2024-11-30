Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рост ВВП Индии замедлился до двухлетнего минимума
Археологи узнали, что привлекало людей в мегапоселения 6000 лет назад
Как научить собаку новым командам: эффективные методы для владельцев
Спаржа на вашем участке — от посева до первого урожая
Чем опасен частый приём антибиотиков: неожиданная угроза для кишечника
Из-за проблем с проводкой Hyundai отзовёт более 42 000 автомобилей
Пассажиры SH Diana объявили голодовку, требуя вернуть деньги за несостоявшийся круиз
Свищёв обратил внимание на разные дисквалификации Валиевой и Свентек за один и тот же допинг
Остановите старение: янтарная кислота как ключ к молодости

Цвета, которые не боятся грязи! Популярные оттенки для стильной прихожей

0:51
Недвижимость » Дизайн и интерьер

С наступлением дождливого сезона стены прихожей чаще подвергаются загрязнениям. Однако правильно подобранные оттенки могут визуально скрыть пятна и придать помещению стильный вид.

Прихожая
Фото: Kandinsky by Pravda.ru
Прихожая

Светло-серый цвет отлично справляется с этой задачей, особенно если выбрать материалы с подходящей текстурой. Однако насыщенные графитовые оттенки лучше избегать, так как они могут подчеркнуть разводы от воды.

Еще одним универсальным вариантом станет оттенок хаки, который стильно смотрится и гармонирует с другими цветами.

Если предпочитаете тёплые тона, обратите внимание на светло-коричневые или песочные оттенки. Такие цвета смотрятся аккуратно, особенно если дополнить их фактурными элементами, которые отвлекут внимание от мелких загрязнений.

Уточнения

Пере́дняя прихожая — часть жилого помещения (квартиры, частного дома), располагающаяся сразу за входом в него.

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Единственное животное на Земле, которое не дышит
Наука и техника
Единственное животное на Земле, которое не дышит Аудио 
Светлана Бондарчук показала своего старшего сына Сергея от Фёдора Бондарчука
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук показала своего старшего сына Сергея от Фёдора Бондарчука Аудио 
Как сделать маринованный лук идеальным для закусок и салатов
Еда и рецепты
Как сделать маринованный лук идеальным для закусок и салатов Аудио 
Популярное
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход

По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.

Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Как ухаживать за геранью зимой: простые советы
Доктор Мясников раскрывает секреты о шоколаде
Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев Тест вне лаборатории запросто обнаружит бактерии в жидкостях от воды до мочи Игорь Буккер Оружие из будущего. Российская ракетная система Орешник — чудо современной науки Дмитрий Плотников
Новые сорта клубники, которые изменят ваш урожай
Иностранцы в России: новые правила пересечения границы
Лучший способ развить плечи и спину: жим гири стоя
Лучший способ развить плечи и спину: жим гири стоя
Последние материалы
Рост ВВП Индии замедлился до двухлетнего минимума
Археологи узнали, что привлекало людей в мегапоселения 6000 лет назад
Как научить собаку новым командам: эффективные методы для владельцев
Спаржа на вашем участке — от посева до первого урожая
Чем опасен частый приём антибиотиков: неожиданная угроза для кишечника
Цвета, которые не боятся грязи! Популярные оттенки для стильной прихожей
Из-за проблем с проводкой Hyundai отзовёт более 42 000 автомобилей
Пассажиры SH Diana объявили голодовку, требуя вернуть деньги за несостоявшийся круиз
Свищёв обратил внимание на разные дисквалификации Валиевой и Свентек за один и тот же допинг
Остановите старение: янтарная кислота как ключ к молодости
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.