Цвета, которые не боятся грязи! Популярные оттенки для стильной прихожей

0:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

С наступлением дождливого сезона стены прихожей чаще подвергаются загрязнениям. Однако правильно подобранные оттенки могут визуально скрыть пятна и придать помещению стильный вид.

Фото: Kandinsky by Pravda.ru Прихожая

Светло-серый цвет отлично справляется с этой задачей, особенно если выбрать материалы с подходящей текстурой. Однако насыщенные графитовые оттенки лучше избегать, так как они могут подчеркнуть разводы от воды.

Еще одним универсальным вариантом станет оттенок хаки, который стильно смотрится и гармонирует с другими цветами.

Если предпочитаете тёплые тона, обратите внимание на светло-коричневые или песочные оттенки. Такие цвета смотрятся аккуратно, особенно если дополнить их фактурными элементами, которые отвлекут внимание от мелких загрязнений.

Уточнения

Пере́дняя прихожая — часть жилого помещения (квартиры, частного дома), располагающаяся сразу за входом в него.



Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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