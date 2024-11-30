Чёрная сантехника в интерьере — тренд, который набирает обороты!

0:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Если вам наскучил привычный вид ванной, можно придать ей стильный и необычный облик. Одним из вариантов станет использование сантехники чёрного цвета, которая смотрится утонченно, но не броско.

Фото: Kandinsky by Pravda.ru Интерьер ванной комнаты

Кроме эстетики, чёрная сантехника имеет еще одно преимущество — на ней менее заметны загрязнения по сравнению с белой. Однако, выбирая материалы, стоит избегать стальных или латунных изделий, так как они могут удешевить облик комнаты и сделать его слишком вычурным.

Если ваша ванная небольшая, чёрная сантехника не станет помехой. Используйте зеркала с подсветкой и минималистичные элементы декора, чтобы визуально увеличить помещение.

Тёмные акценты в сочетании с правильным освещением создадут эффект глубины и стиля, который не останется незамеченным.

Уточнения

Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий.



Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



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