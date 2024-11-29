Как обустроить балкон? Идеи для стильного пространства

0:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Пейзаж за окном может стать источником вдохновения, если правильно оформить балкон. Важно создать атмосферу, которая будет притягивать своим уютом.

Фото: Kandinsky by Pravda.ru Уютный балкон

Чтобы обустроить балкон для душевного отдыха, подойдут удобное кресло, небольшой столик и коврик с интересным узором. Для дополнительного уюта можно добавить аромадиффузор и пару комнатных растений.

Текстиль также играет значительную роль: шторы, декоративные подушки и мягкие пледы добавят тепла и комфорта. При этом материалы должны быть приятными на ощупь и гармонично смотреться в интерьере.

Если же вы любите читать, небольшой стеллаж или полки с книгами станут отличным дополнением. Украшения на полках завершат образ уютного уголка.

Уточнения

Балко́н (итал. balcone от лат. balcus «балка») в архитектуре — разновидность террасы: площадка с перилами, укреплённая на выступающих из стены балках или над выступом нижнего этажа.



Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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