Разработано устройство, которое может помочь сократить счёт за электроэнергию на 92%

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Инновационное устройство SmartEnergy стало настоящим хитом в США, а теперь доступно и в Европе. Оно анализирует энергопотребление, оптимизирует его и снижает счета за электричество, не требуя изменений в образе жизни.

Фото: Kandinsky by Pravda.ru Квартира

Простая установка, надёжность и впечатляющие результаты делают его незаменимым помощником в доме, пишет Energy News.

Швейцарский инженер Реми, вдохновлённый исследованиями о неэффективности энергопотребления, создал устройство SmartEnergy. Оно легко подключается к любой розетке и за несколько часов анализирует энергозатраты вашего дома. После этого алгоритм перераспределяет нагрузку между приборами, исключая потери электроэнергии.

Тесты показали, что экономия достигает 80-92%, независимо от размера дома. В квартире площадью 55 м² устройство позволило сократить ежемесячный счет с 122 до 21 евро. В большом доме на пять человек экономия составила 91% — с 355 до 42 евро в месяц.

SmartEnergy абсолютно законно и безопасно. Оно не вмешивается в работу электросчетчиков, а просто устраняет неэффективное потребление. Цена устройства составляет 99 евро, а доставка занимает всего несколько дней.

Уточнения

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.



Эконо́мия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.



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