Выяснилось, жители каких городов особенно негативно относятся к фейерверкам в новогоднюю ночь

1:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В преддверии Нового года жители Новосибирска и Перми больше всего обеспокоены возможными рисками, связанными с запуском пиротехники. Об этом сообщили в пресс-службе страхового брокера Mainsgroup, который провёл опрос среди жителей крупнейших городов России.

Фото: Wikipedia by AngMoKio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Салют

Согласно результатам опроса, проведённого в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Тюмени, Уфе и Челябинске, наибольшее беспокойство по поводу запуска фейерверков выразили жители Новосибирска (44,7%), Перми (44,4%), Нижнего Новгорода (42%), Казани (40%) и Самары (39,8%), пишет РИА Недвижимость.

Средний уровень беспокойства был отмечен в Екатеринбурге (36,8%), Челябинске (35,8%) и Краснодаре (33,3%). Менее всего запуск пиротехники беспокоит жителей Воронежа (32%), Красноярска (30%), Москвы (28%), Санкт-Петербурга (26%), Ростова-на-Дону (26%) и Омска (24%). Наименьший процент опасений наблюдается в Тюмени, Волгограде и Уфе.

Уточнения

Фейерве́рк (нем. Feuerwerk, от Feuer — огонь и Werk — дело, работа) — декоративные огни разнообразных цветов и форм, получаемые при сжигании пиротехнических составов.



Пироте́хника устар. пиротехния (др.-греч. πῦρ «огонь, жар» + τεχνικός от τέχνη «искусство, мастерство, умение») — отрасль техники, связанная с технологиями изготовления и применением горючих составов и снаряжаемых ими изделий.





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