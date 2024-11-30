Доля ипотечных кредитов на новое жильё с первоначальным взносом до 20% снизилась до 2%

1:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В третьем квартале 2024 года выдача ипотеки на приобретение новостроек с первоначальным взносом до 20% значительно сократилась и составила всего 2% от общего объёма выданных кредитов.

Фото: wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Банк России

Как следует из "Обзора финансовой стабильности" ЦБ РФ за второй-третий кварталы 2024 года, этот показатель упал более чем в 30 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда доля таких кредитов достигала 59%.

Такое снижение объясняется завершением действия массовой льготной ипотечной программы, которая была доступна для приобретения жилья в новостройках под 8% годовых с апреля 2020 года. Также свою роль сыграли изменения условий других программ государственной поддержки ипотеки, увеличение макропруденциальных надбавок по жилищным кредитам и ужесточение денежно-кредитной политики.

В настоящее время в России продолжают действовать адресные программы семейной, IT, арктической и дальневосточной ипотеки, но их условия могут отличаться от тех, которые действовали во время действия массовой льготной ипотеки.

Уточнения

Ипотечный кредит — кредит под залог недвижимости.



Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.