Доля ипотечных кредитов на новое жильё с первоначальным взносом до 20% снизилась до 2%

В третьем квартале 2024 года выдача ипотеки на приобретение новостроек с первоначальным взносом до 20% значительно сократилась и составила всего 2% от общего объёма выданных кредитов.
Как следует из "Обзора финансовой стабильности" ЦБ РФ за второй-третий кварталы 2024 года, этот показатель упал более чем в 30 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда доля таких кредитов достигала 59%.
Такое снижение объясняется завершением действия массовой льготной ипотечной программы, которая была доступна для приобретения жилья в новостройках под 8% годовых с апреля 2020 года. Также свою роль сыграли изменения условий других программ государственной поддержки ипотеки, увеличение макропруденциальных надбавок по жилищным кредитам и ужесточение денежно-кредитной политики.
В настоящее время в России продолжают действовать адресные программы семейной, IT, арктической и дальневосточной ипотеки, но их условия могут отличаться от тех, которые действовали во время действия массовой льготной ипотеки.
Ипотечный кредит — кредит под залог недвижимости.
Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).
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