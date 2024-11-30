Ваша ванна будет сиять от чистоты, если использовать эти средства

1:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Как и чем чистить ванну в зависимости от материала

Ухаживать за чугунным материалом несложно. Очистить поверхность ванны можно с помощью любой мягкой тряпки и моющего или дезинфицирующего средства.

Фото: PxHere is licensed under CC0 Ванна

Можно использовать простое мыло или раствор уксуса. Для приготовления моющего средства смешайте 2 столовые ложки уксуса со стаканом воды. Затем нанесите средство на ванну и оставьте на 10 минут, после чего смойте водой. Используйте метод по мере загрязнения.

Средство для мытья посуды также подходит для уборки. Не используйте для очистки агрессивные химические вещества, содержащие хлор. Они могут повредить эмаль ванны.

Акрил — современный вид материала, легкий и менее подверженный коррозии. Однако поверхность такой ванны гораздо легче поцарапать, чем чугунной. Чтобы почистить акриловую ванну, как правило, достаточно промыть поверхность водой и вытереть насухо. Если загрязнение сильное, не используйте бытовую химию, которая содержит хлор или спирт.

Стальные ванны имеют более длительный срок службы. Их нужно чистить мягкими губками и специальными гелями без абразивных частиц. Не используйте пищевую соду или другие агрессивные химикаты для очистки. Металлические, жесткие щетки царапают поверхность, на которой затем быстро образуется темный налет и ржавчина.

Уточнения

Ва́нна (нем. Wanne; лат. balneum) — резервуар для купания или принятия медицинских процедур.



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