Как правильно чистить контактные линзы? Важные советы

Чтобы очистить контактные линзы, нанесите несколько капель дезинфицирующего раствора и слегка потрите линзу одним пальцем, чтобы очистить поверхность.
Важно, чтобы ваши руки были чистыми. Повторите процедуру с двумя линзами, а затем промойте линзу в специальном растворе. Перед этим контейнер для линз необходимо наполнить новой порцией чистящего средства.
Специалисты считают, что лучший способ чистки контактных линз — это потереть их кончиками пальцев, а затем промыть раствором. Нужно просто протирать контактные линзы кончиками пальцев, не касаясь их ногтями.
Правильное очищение защитит вас от инфицирования и воспаления слизистой оболочки глаза.
Контактные линзы требуют ежедневной дезинфекции. Вы должны снимать их и чистить каждый день перед сном. Ложиться спать в линзах может быть опасно для вашего здоровья. Менять раствор для линз необходимо каждый раз перед тем, как положить их в контейнер.
Контактные линзы — линзы, которые надеваются непосредственно на роговицу глаза.
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