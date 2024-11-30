Как правильно чистить контактные линзы? Важные советы

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Как правильно ухаживать за контактными линзами

Чтобы очистить контактные линзы, нанесите несколько капель дезинфицирующего раствора и слегка потрите линзу одним пальцем, чтобы очистить поверхность.

Фото: commons.wikimedia.org by איתן טל, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ контактные линзы

Важно, чтобы ваши руки были чистыми. Повторите процедуру с двумя линзами, а затем промойте линзу в специальном растворе. Перед этим контейнер для линз необходимо наполнить новой порцией чистящего средства.

Специалисты считают, что лучший способ чистки контактных линз — это потереть их кончиками пальцев, а затем промыть раствором. Нужно просто протирать контактные линзы кончиками пальцев, не касаясь их ногтями.

Правильное очищение защитит вас от инфицирования и воспаления слизистой оболочки глаза.

Как часто чистить линзы

Контактные линзы требуют ежедневной дезинфекции. Вы должны снимать их и чистить каждый день перед сном. Ложиться спать в линзах может быть опасно для вашего здоровья. Менять раствор для линз необходимо каждый раз перед тем, как положить их в контейнер.

Уточнения

Контактные линзы — линзы, которые надеваются непосредственно на роговицу глаза.



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