Россиянам назвали требующие согласования виды ремонта

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Установка теплых полов в жилом помещении требует предварительного согласования с Госжилинспекцией. Вице-президент Гильдии Риэлторов Москвы и член Опоры России Светлана Гоненко пояснила, какие виды ремонтных работ нельзя выполнять без разрешения надзорного органа.

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По словам эксперта, для установки дополнительных раковин и унитазов также необходима специальная документация. Кроме того, любое изменение в расстановке сантехники должно быть согласовано. Однако установка натяжных потолков, а также замена дверей и окон не требует разрешения, если изменения не затрагивают размеры и конфигурацию проемов.

Гоненко также подчеркнула, что самовольная перепланировка квартиры является незаконной. Устранение или строительство перегородок может изменить площадь жилья и повредить несущие конструкции здания. Поэтому такие работы без разрешения Госжилинспекции проводить запрещено.

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