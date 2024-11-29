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Россиянам назвали требующие согласования виды ремонта

1:01
Недвижимость

Установка теплых полов в жилом помещении требует предварительного согласования с Госжилинспекцией. Вице-президент Гильдии Риэлторов Москвы и член Опоры России Светлана Гоненко пояснила, какие виды ремонтных работ нельзя выполнять без разрешения надзорного органа.

Макет дома и монеты на столе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Макет дома и монеты на столе

По словам эксперта, для установки дополнительных раковин и унитазов также необходима специальная документация. Кроме того, любое изменение в расстановке сантехники должно быть согласовано. Однако установка натяжных потолков, а также замена дверей и окон не требует разрешения, если изменения не затрагивают размеры и конфигурацию проемов.

Гоненко также подчеркнула, что самовольная перепланировка квартиры является незаконной. Устранение или строительство перегородок может изменить площадь жилья и повредить несущие конструкции здания. Поэтому такие работы без разрешения Госжилинспекции проводить запрещено.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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