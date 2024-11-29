Эксперты назвали районы Москвы с наиболее подорожавшими новостройками

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

По данным, опубликованным в конце октября 2024 года, районы старой Москвы, как и прежде, демонстрируют значительный рост цен на элитное жилье на первичном рынке.

Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ квартира

В этом месяце Замоскворечье оказалось на первом месте по увеличению стоимости, как сообщает РБК, ссылаясь на исследование компании "Intermark Городская Недвижимость".

Эксперты отмечают, что в октябре текущего года средняя цена квадратного метра в Замоскворечье возросла на 6,02 процента, достигнув отметки в 1,7 миллиона рублей. Вторая позиция по динамике цен занята Хамовниками, где стоимость "квадрата" повысилась на 5,03 процента и составила 1,64 миллиона рублей.

Замыкает тройку лидеров Цветной бульвар, где цены на квадратный метр увеличились на 4,99 процента, достигнув 2,01 миллиона рублей по сравнению с сентябрем.

Уточнения

Хамо́вники — район города Москвы, расположенный в Центральном административном округе, а также одноимённое внутригородское муниципальное образование. Расположен в излучине Москвы-реки.





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