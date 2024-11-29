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Россиянам назвали способ сэкономить миллионы рублей на покупке квартиры

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Недвижимость

Приобретение квартиры в рассрочку может существенно снизить затраты будущего собственника минимум на два миллиона рублей. О достоинствах этого варианта по сравнению с ипотекой поделился ипотечный брокер Дмитрий Ракута, сообщает NEWS. ru.

Уютная квартира
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уютная квартира

Эксперт отметил, что застройщики активно предлагают такую схему в условиях, когда оформить ипотеку становится сложно для многих граждан России. Квартиры, которые можно купить в рассрочку, обходятся на 1,5-2 миллиона рублей дешевле, чем аналогичные варианты с жилищным кредитом, сообщает NEWS. ru.

Кроме того, строительные компании стараются привлекать покупателей более выгодными условиями — среди прочего, они могут отказаться от взимания комиссии, которая обычно сопровождает ипотечное кредитование.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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