В России спрогнозировали сокращение выдачи ипотеки вдвое

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

По прогнозам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, объем выдачи ипотечных кредитов в России может сократиться вдвое к концу 2025 года. Об этом сообщает информационное агентство "Прайм".

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Эксперт указывает, что в сравнении с рекордным уровнем 2023 года, к 2025 году объем жилищных кредитов может снизиться до 3,3-3,6 триллионов рублей. В то же время, согласно данным Центробанка, в предыдущем году выдачи составили 7,8 триллиона рублей, причем 60 процентов из них были оформлены в рамках государственных программ.

Ожидается, что в следующем году доля кредитов с государственной поддержкой возрастет и составит 70-80 процентов. Также Юрий Беликов, управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА", предполагает, что объем новых ипотечных кредитов может достигнуть отметки в 3,5-4 триллиона рублей.

Уточнения

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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