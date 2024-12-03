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Секреты профессиональной уборки: как продлить жизнь вашему ковру

4:06
Недвижимость

Ковер — это не только элемент уюта, но и один из главных сборщиков пыли в доме. Регулярный уход за ковровым покрытием важен для здоровья семьи, особенно если в доме есть маленькие дети или домашние животные.

Современный ковер машинного производства
Фото: commons.wikimedia.org by Магазин ковров БонКовер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Современный ковер машинного производства

Расскажем, как поддерживать чистоту, ухаживать за коврами и справляться с различными пятнами с помощью простых и доступных методов.

Как часто нужно чистить ковры

Частота уборки ковров зависит от условий их использования.

Ежедневное использование

Если ковер находится в прихожей или на кухне, где высока проходимость, уборку нужно проводить чаще.

Дети и животные

В домах с маленькими детьми или домашними питомцами ковры следует пылесосить 2-3 раза в неделю, чтобы избавиться от шерсти, крошек и пыли.

Профессиональная чистка

Ученые и специалисты рекомендуют раз в год сдавать ковер в химчистку для удаления глубинных загрязнений и восстановления ворса.

В холодное время года ковры можно чистить снегом. Этот старый способ до сих пор остается эффективным: он позволяет избавиться от пыли и освежить ворс.

Эффективные домашние средства для чистки ковров

  • Пищевая сода и уксус: Сода отлично впитывает влагу и удаляет запахи. Рассыпьте её по поверхности ковра, оставьте на несколько часов, затем пропылесосьте.
    Для удаления пятен смешайте чашку соды с двумя чашками уксуса, нанесите на загрязнение, а через полчаса удалите щеткой.
  • Хозяйственное мыло: 72%-ное мыло помогает удалить сильные загрязнения. Натрите мыло, разбавьте водой и добавьте немного скипидара. Нанесите пену на пятно, подождите 5-7 минут, затем удалите влажной тряпкой.
  • Перекись водорода: Для восстановления яркости и удаления пятен смешайте полстакана перекиси с двумя столовыми ложками соды. Нанесите раствор на загрязнение, подождите 15 минут, затем протрите мягкой тканью.
  • Лимонная кислота: Подходит для темных ковров. Разведите половину чайной ложки кислоты в воде, распылите на пятно, оставьте на 10 минут и уберите влажной тряпкой.
  • Квашеная капуста: Старый метод для глубокого очищения. Промойте капусту, распределите её по ковру, слегка втирая, а затем удалите вместе с загрязнениями.

Как бороться с застарелыми пятнами

  • Красное вино: Смешайте белое вино с водой, нанесите на пятно, посыпьте содой и накройте салфеткой. Оставьте на 3 часа, затем пропылесосьте.
  • Кровь: Используйте холодную воду и крахмал. Посыпьте крахмалом пятно, оставьте на несколько минут, затем удалите остатки пылесосом.
  • Жир: Промокните пятно салфеткой, посыпьте солью или детской присыпкой. Через несколько часов удалите остатки пылесосом.
  • Лизун: Смешайте уксус с водой, нанесите раствор на загрязнение и аккуратно удалите мягкой щеткой.

Профессиональные средства: что выбрать

  • Порошки: Подходят для сухой уборки, легко удаляются пылесосом.
  • Жидкости: Идеальны для ярких ковров и влажной уборки.
  • Пена: Экономичное средство, эффективно удаляющее въевшиеся пятна.
  • Спреи: Лучший выбор для точечного удаления пятен.

При выборе химических средств учитывайте материал ковра: шерсть, синтетику или хлопок.

Главные советы по уходу за коврами

  • Чистите ковер в проветриваемом помещении, чтобы избежать запаха от моющих средств.
  • Не переувлажняйте покрытие, чтобы предотвратить образование плесени и грибка.
  • Перекладывайте ковры раз в несколько месяцев, чтобы избежать износа на одних и тех же участках.
  • Для деликатных материалов, таких как шелк или вискоза, лучше обратиться к профессионалам.

Уточнения

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и тому подобное) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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