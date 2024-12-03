Новая жизнь для старой кухни: советы по обновлению интерьера

Кухня — это сердце дома, место, где мы проводим много времени, готовя и общаясь с близкими. Однако даже самая уютная кухня может начать казаться скучной.
Если полноценный ремонт кажется пугающим или затратным, можно освежить пространство с минимальными усилиями и расходами. Вот пять простых идей, как обновить кухню быстро и эффективно.
Самый простой способ добавить кухне новые акценты — заменить старые ручки на шкафах. Это позволит изменить стиль гарнитура, сделав его современнее или уютнее.
Что выбрать
Хромированные, деревянные, классические резные или минималистичные черные — ассортимент огромен. Округлые ручки безопасны, высокие ножки удобны для влажных рук. Профильные модели почти незаметны, но очень функциональны.
Как заменить ручки
Если ваши кухонные шкафы имеют стеклянные дверцы, замените обычные полки на стеклянные.
Почему стекло
Заменить полки просто: достаньте старую деревянную полку и установите стеклянную на те же крепления.
Вместо замены всей мебели можно обновить фасады шкафчиков.
Как обновить:
Более радикальный вариант — полностью заменить фасады или обновить кухонный фартук. Для этого подойдут панели из магазина с богатым выбором дизайнов.
Правильное освещение может полностью преобразить кухню.
Советы по свету:
Подключение подсветки не требует сложных навыков: достаточно использовать светильники с вилкой или батарейками.
Завершающий штрих в обновлении кухни — мелочи, которые создают атмосферу.
Что добавить:
Устройте порядок: организуйте крупы и специи в контейнеры с герметичными крышками. Для большего удобства подпишите их с помощью наклеек или фломастеров.
Эти простые способы помогут вдохнуть новую жизнь в вашу кухню, сделав её уютнее и функциональнее. И всё это — без глобального ремонта!
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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