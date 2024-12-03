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Новая жизнь для старой кухни: советы по обновлению интерьера

3:50
Недвижимость

Кухня — это сердце дома, место, где мы проводим много времени, готовя и общаясь с близкими. Однако даже самая уютная кухня может начать казаться скучной.

Стильная кухня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная кухня

Если полноценный ремонт кажется пугающим или затратным, можно освежить пространство с минимальными усилиями и расходами. Вот пять простых идей, как обновить кухню быстро и эффективно.

Замена ручек на кухонных шкафах

Самый простой способ добавить кухне новые акценты — заменить старые ручки на шкафах. Это позволит изменить стиль гарнитура, сделав его современнее или уютнее.

Что выбрать

Хромированные, деревянные, классические резные или минималистичные черные — ассортимент огромен. Округлые ручки безопасны, высокие ножки удобны для влажных рук. Профильные модели почти незаметны, но очень функциональны.

Как заменить ручки

  • Измерьте расстояние между отверстиями для крепления.
  • Подберите ручки с нужным размером, используя фильтр в магазине.
  • Установите новые ручки, воспользовавшись отверткой или шуруповертом.

Установка стеклянных полок

Если ваши кухонные шкафы имеют стеклянные дверцы, замените обычные полки на стеклянные.

Почему стекло

  • Создает стильный и легкий интерьер.
  • Снижает визуальную "тяжесть" кухонного гарнитура.
  • Удобно для размещения посуды, декора и даже мини-бара — выдерживает до 10 кг.
  • Устойчиво к воде и легко моется.

Заменить полки просто: достаньте старую деревянную полку и установите стеклянную на те же крепления.

Обновление фасадов шкафов

Вместо замены всей мебели можно обновить фасады шкафчиков.

Как обновить:

  • Покрасьте старые фасады краской для реновации мебели. Такие краски можно наносить прямо на неподготовленную поверхность.
  • Если фасады ламинатные, слегка пошкурьте их, нанесите грунт для адгезии, а затем финишное покрытие.
  • Используйте декоративные эффекты: матовые покрытия, блестки или вкрапления песка.

Более радикальный вариант — полностью заменить фасады или обновить кухонный фартук. Для этого подойдут панели из магазина с богатым выбором дизайнов.

Изменение освещения

Правильное освещение может полностью преобразить кухню.

Советы по свету:

  • Используйте лампы разной температуры: теплый свет для уюта, нейтральный для работы.
  • Установите подсветку рабочей зоны (столешница, плита, мойка) с помощью светодиодных лент или панелей.
  • Добавьте внутреннюю подсветку в шкафчики с витринами, чтобы подчеркнуть стеклянные полки.

Подключение подсветки не требует сложных навыков: достаточно использовать светильники с вилкой или батарейками.

Новые аксессуары, цветы и порядок

Завершающий штрих в обновлении кухни — мелочи, которые создают атмосферу.

Что добавить:

  • Новый текстиль: скатерти, шторы, полотенца.
  • Яркие аксессуары: органайзеры, солонки, подставки под кружки.
  • Живые цветы: фиалки, каланхоэ или вазу с фруктами.
  • Рейлинги для размещения кухонной утвари.

Устройте порядок: организуйте крупы и специи в контейнеры с герметичными крышками. Для большего удобства подпишите их с помощью наклеек или фломастеров.

Обновление кухни — проще, чем кажется

Эти простые способы помогут вдохнуть новую жизнь в вашу кухню, сделав её уютнее и функциональнее. И всё это — без глобального ремонта!

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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