Столешница в ванной: выбираем между стилем и практичностью

3:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Столешница в ванной комнате выполняет не только функциональную, но и эстетическую роль.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стильная ванная комната

При её выборе необходимо учитывать не только внешний вид, но и свойства материала — он должен быть устойчив к влаге, плесени и перепадам температур.

Материалы для столешниц: что лучше выбрать

Ванная комната — зона с повышенной влажностью, поэтому для столешницы подойдут только материалы, устойчивые к влаге. Вот основные варианты:

Каменные столешницы

Каменные поверхности — это сочетание прочности и стиля. Они могут быть выполнены из натурального камня, например, гранита или мрамора, либо из искусственного аналога. Такие столешницы долговечны, легко очищаются и не боятся влаги.

Акриловые столешницы

Акрил — это легкий, бюджетный и практичный материал. Он устойчив к влаге и температурным перепадам, а также позволяет создавать бесшовные конструкции с плавными формами.

Деревянные столешницы

Дерево привносит тепло и уют в интерьер, особенно если ваша ванная выполнена в эко-стиле. Однако дерево должно быть обработано влагостойкими покрытиями, чтобы избежать гниения.

Столешницы из плитки

Плиточные столешницы — это стильное решение для индивидуального дизайна. Керамическая или мозаичная плитка отлично защищает поверхность от влаги и позволяет создавать уникальные узоры.

Монолитные или сборные столешницы

Монолитные столешницы выглядят эстетично благодаря отсутствию швов. Они идеально подходят для минималистичных интерьеров.

Сборные конструкции дают больше возможностей для комбинирования материалов, например, мрамора и дерева, но требуют тщательной герметизации.

Размеры и формы: как выбрать оптимальный вариант

Размер столешницы должен соответствовать габаритам ванной комнаты. Минимальная ширина для удобства — 50-60 см.

Что касается формы, популярны прямоугольные и угловые модели. Для небольших помещений подойдут угловые или подвесные конструкции, а для просторных — овальные или полукруглые.

Установка столешницы: что важно знать

Крепление на тумбу или стену

Для массивных материалов, таких как камень, потребуется усиленное крепление.

Столешницы над стиральной машиной

Это решение экономит пространство, создавая удобную рабочую зону.

Как продлить срок службы столешницы

Герметизация стыков: это предотвратит попадание воды в швы и продлит срок службы столешницы.

Регулярный уход: для камня и дерева используйте специальные средства, акриловые поверхности очищайте мягкой тканью и мылом.

Выбор столешницы для ванной — это вопрос не только вкуса, но и функциональности. Учитывайте материал, размер, форму и особенности установки, чтобы ваша столешница служила долго и выглядела идеально.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



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