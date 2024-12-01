Секреты долгой службы каменных столешниц: правила, которые вы обязаны знать

2:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каменные столешницы — это не только элемент практичности, но и показатель стиля. Мрамор, известняк, травертин, гранит или искусственный камень придают кухне уникальность и элегантность.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Светлая кухня

Однако, даже такой прочный материал требует бережного отношения и правильного ухода.

Особенности ухода за каменными столешницами

Несмотря на прочность камня, не забывайте, что полированная поверхность таких изделий уязвима к повреждениям. Для сохранения её идеального вида придерживайтесь нескольких правил:

Не используйте острые предметы. Нарезка продуктов или работа с металлическими инструментами непосредственно на столешнице может оставить царапины. Обязательно используйте разделочные доски и мягкие подкладки.

Нарезка продуктов или работа с металлическими инструментами непосредственно на столешнице может оставить царапины. Обязательно используйте разделочные доски и мягкие подкладки. Осторожно с горячим. Подставки под горячую посуду — необходимость. Высокие температуры могут изменить цвет камня или оставить неустранимые следы.

Подставки под горячую посуду — необходимость. Высокие температуры могут изменить цвет камня или оставить неустранимые следы. Избегайте абразивов. Абразивные чистящие средства, порошки и кислоты особенно вредны для мрамора, известняка и травертина. Они тускнеют и теряют свою привлекательность. Даже переизбыток обычного моющего средства способен оставить полосы.

Абразивные чистящие средства, порошки и кислоты особенно вредны для мрамора, известняка и травертина. Они тускнеют и теряют свою привлекательность. Даже переизбыток обычного моющего средства способен оставить полосы. Берегите от пятен. Пролитые соки, вино и другие жидкости могут оставить стойкие следы, которые удаляются только переполировкой. Важно немедленно убирать пролитое, чтобы избежать проникновения в структуру материала.

Пролитые соки, вино и другие жидкости могут оставить стойкие следы, которые удаляются только переполировкой. Важно немедленно убирать пролитое, чтобы избежать проникновения в структуру материала. Ультрафиолет под запретом. Прямое солнечное воздействие приводит к выгоранию и потере цвета, поэтому избегайте установки столешниц в местах, подверженных постоянному солнечному свету.

Устойчивость гранита и искусственного камня

Гранит и искусственный камень — более устойчивые материалы, но и они нуждаются в правильном уходе. Для очистки используйте мягкие или нейтральные средства, рекомендованные производителем.

Регулярная обработка поверхности защитными составами, такими как полироль, воск на водной основе или специальные средства против пятен, поможет продлить срок службы столешницы.

Как бороться с пятнами и царапинами

Для свежих пятен достаточно мягкой ветоши и деликатных чистящих средств.

Застарелые пятна жира или грязи можно удалить составами с аммиаком или неабразивными хлорными пастами.

достаточно мягкой ветоши и деликатных чистящих средств. Застарелые пятна жира или грязи можно удалить составами с аммиаком или неабразивными хлорными пастами. Мелкие царапины устраняются полировкой с использованием восковых паст подходящего оттенка.

устраняются полировкой с использованием восковых паст подходящего оттенка. Значительные повреждения лучше доверить профессионалам.

Каменные столешницы — это стильное и долговечное решение для вашего интерьера. Соблюдение простых рекомендаций по уходу обеспечит их долгий срок службы и сохранение красоты на многие годы.

Уточнения

Столешница (англ. Countertop также benchtop, worktop, kitchen bench) — горизонтальная или наклонная рабочая поверхность на кухне или других зонах приготовления пищи, а также ванных комнатах, туалетах и рабочих помещениях в целом.



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