Частые ошибки в выборе ламп: как освещение может испортить интерьер

Выбор освещения для дома — это не только вопрос удобства, но и важный элемент дизайна. Температура света влияет на наше самочувствие, настроение и восприятие пространства.
Правильный подход к светодизайну может изменить облик комнаты, подчеркнуть её достоинства и сделать её более функциональной.
Цветовая температура, или CCT (Correlated Color Temperature), измеряется в кельвинах (К). Чем ниже значение, тем теплее свет, а чем выше, тем он холоднее.
Этот параметр показывает, насколько естественными выглядят цвета при искусственном освещении. Для дома рекомендуется CRI не ниже 90, чтобы избежать искажений, таких как болезненный оттенок кожи или неестественные цвета мебели.
Идеальное освещение — это сочетание разных источников света с различными температурами и интенсивностью.
Правильное освещение помогает поддерживать режим сна и бодрости, улучшает настроение в зимний период и снижает усталость глаз. Например, лампы с эффектом рассвета популярны в Скандинавии, где нехватка солнца зимой особенно ощутима.
Освещение — это не только функциональность, но и важная часть декора. От выбора температуры света, формы светильников и материалов абажуров зависит общая атмосфера помещения. Подходите к выбору осветительных приборов с учётом ваших потребностей и особенностей интерьера.
Цветова́я температу́ра (спектрофотометрическая или колориметрическая температура; обозначается Тс и измеряется в кельвинах) — характеристика хода интенсивности излучения источника света как функции длины волны в оптическом диапазоне.
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