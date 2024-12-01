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Частые ошибки в выборе ламп: как освещение может испортить интерьер

2:53
Недвижимость

Выбор освещения для дома — это не только вопрос удобства, но и важный элемент дизайна. Температура света влияет на наше самочувствие, настроение и восприятие пространства.

Лампы
Фото: flickr.com by Cliff, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лампы

Правильный подход к светодизайну может изменить облик комнаты, подчеркнуть её достоинства и сделать её более функциональной.

Цветовая температура и её значение

Цветовая температура, или CCT (Correlated Color Temperature), измеряется в кельвинах (К). Чем ниже значение, тем теплее свет, а чем выше, тем он холоднее.

  • Тёплый свет (1 000-3 500 К): ассоциируется с закатом, свечами и кострами. Создаёт уютную атмосферу, идеально подходит для гостиных, спален и зон отдыха. Однако не подходит для офисов и кухонь, где требуется сосредоточенность.
  • Нейтральный свет (3 500-4 500 К): напоминает дневное солнце в облачную погоду. Он универсален, подходит для рабочих зон, чтения или нанесения макияжа, но не всегда уместен как основной источник света.
  • Холодный свет (4 500-10 000 К): бодрящий и яркий, напоминает утреннее солнце. Отлично подходит для ванных, кухонь и рабочих зон, но его лучше использовать в умеренных дозах.

Индекс цветопередачи (CRI)

Этот параметр показывает, насколько естественными выглядят цвета при искусственном освещении. Для дома рекомендуется CRI не ниже 90, чтобы избежать искажений, таких как болезненный оттенок кожи или неестественные цвета мебели.

Как комбинировать светильники

Идеальное освещение — это сочетание разных источников света с различными температурами и интенсивностью.

  • В гостиной используйте тёплый свет как основной, а нейтральный для акцентного освещения.
  • На кухне разделите зоны: рабочая зона освещается холодным светом, обеденная — тёплым.
  • В спальне добавьте светильники с эффектом рассвета, которые помогут мягко просыпаться.

Свет и здоровье

Правильное освещение помогает поддерживать режим сна и бодрости, улучшает настроение в зимний период и снижает усталость глаз. Например, лампы с эффектом рассвета популярны в Скандинавии, где нехватка солнца зимой особенно ощутима.

Освещение — это не только функциональность, но и важная часть декора. От выбора температуры света, формы светильников и материалов абажуров зависит общая атмосфера помещения. Подходите к выбору осветительных приборов с учётом ваших потребностей и особенностей интерьера.

Уточнения

Цветова́я температу́ра (спектрофотометрическая или колориметрическая температура; обозначается Тс и измеряется в кельвинах) — характеристика хода интенсивности излучения источника света как функции длины волны в оптическом диапазоне.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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