Хотите добавить природы в свою спальню? Используйте деревянные панели

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Передняя спинка кровати

Используйте деревянные панели, чтобы создать уникальное изголовье кровати. Расположите их вертикально или горизонтально, в зависимости от стиля, который вы предпочитаете. Закрепите их вместе и прикрепите изголовье к стене за кроватью.

Фото: Freepik by photoroyalty, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пропитка дерева

Настенный акцент

Создайте акцентную стену, установив деревянные панели горизонтально на одной стене вашей спальни. Это добавляет пространству текстуры и тепла. Вы можете оставить древесину в ее естественном цвете или покрасить ее в соответствии с желаемой цветовой гаммой.

Ширма

Если у вас спальня открытой планировки или вы хотите отделить определенную зону, используйте деревянные панели в качестве перегородки комнаты.

Разместите их вертикально, чтобы создать ощущение уединения, сохраняя при этом свет и поток воздуха.

Декор потолка

Прикрепите деревянные панели к потолку в виде сетки или узора, чтобы создать уникальный и деревенский декор потолка. Это может добавить визуального интереса и создать уютную атмосферу в вашей спальне.

Уточнения

Многослойные клеёные деревянные панели — продукция, более известная на Западе под аббревиатурой CLT (англ. Cross-Laminated Timber).



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