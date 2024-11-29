Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кровавая эпоха: как викинги переписали историю Англии
Как правильно заменить лампочки в автомобиле
Психология собак: как они воспринимают ваше отсутствие
Бессонница больше не проблема: учёные нашли решение
Как сделать ресницы и брови густыми и сильными с помощью природных средств?
Картофельная запеканка с курицей подойдёт и к семейному ужину, и на праздничный стол
Топ-3 вкусных и сытных завтрака для стройной фигуры и крепкого здоровья
Мужское облысение после 30: почему нельзя игнорировать симптомы
Выбор соседей для винограда: как растения помогают или мешают?

Хотите добавить природы в свою спальню? Используйте деревянные панели

1:10
Недвижимость

Передняя спинка кровати

Используйте деревянные панели, чтобы создать уникальное изголовье кровати. Расположите их вертикально или горизонтально, в зависимости от стиля, который вы предпочитаете. Закрепите их вместе и прикрепите изголовье к стене за кроватью.

Пропитка дерева
Фото: Freepik by photoroyalty, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пропитка дерева

Настенный акцент

Создайте акцентную стену, установив деревянные панели горизонтально на одной стене вашей спальни. Это добавляет пространству текстуры и тепла. Вы можете оставить древесину в ее естественном цвете или покрасить ее в соответствии с желаемой цветовой гаммой.

Ширма

Если у вас спальня открытой планировки или вы хотите отделить определенную зону, используйте деревянные панели в качестве перегородки комнаты.

Разместите их вертикально, чтобы создать ощущение уединения, сохраняя при этом свет и поток воздуха.

Декор потолка

Прикрепите деревянные панели к потолку в виде сетки или узора, чтобы создать уникальный и деревенский декор потолка. Это может добавить визуального интереса и создать уютную атмосферу в вашей спальне.

 

Уточнения

Многослойные клеёные деревянные панели — продукция, более известная на Западе под аббревиатурой CLT (англ. Cross-Laminated Timber).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
София Ротару попыталась продать квартиру в Москве Николаю Баскову
Российский шоу-бизнес
София Ротару попыталась продать квартиру в Москве Николаю Баскову Аудио 
Отмечающая день рождения Екатерина Андреева показала, как выглядела в детстве
Шоу-бизнес
Отмечающая день рождения Екатерина Андреева показала, как выглядела в детстве Аудио 
Электрик объяснил, что делать, если при сверлении задели проводку
Недвижимость
Электрик объяснил, что делать, если при сверлении задели проводку Аудио 
Популярное
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого

Марсоход Curiosity случайно раскрыл залежи чистой серы, что может изменить наши представления о геологической истории Марса.

Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Прохор Шаляпин выпросил поездку на Мальдивы у женщины, которая парила его в бане
Как вырастить ореховое дерево и повысить его плодоношение
Зачем Западу понадобились военные фейки о Северной Корее? Юрий Бочаров Всего шесть машин проложили путь к будущему автомобилестроения Игорь Буккер Специалисты российского ВПК могут превратить любой экземпляр военной техники в боевого робота Андрей Николаев
Восхитительная намазка на хлеб за 5 минут, которая не добавит вам лишних калорий
Туристка из России рассказала, почему была разочарована своим отпуском в Турции
Ошибки на огороде, которые дорого обойдутся весной
Ошибки на огороде, которые дорого обойдутся весной
Последние материалы
Сокровища испанского флота: тайны века раскрываются
Как измерить температуру собаке: инструкция и советы
Как правильно знакомиться с новыми собаками?
В Дании перестали работать мобильные телефоны и остановилось железнодорожное сообщение
Полезный и вкусный суп со шпинатом имеет нежную текстуру благодаря плавленому сыру
Садовые сетки — ваше спасение от птиц, солнца и вредителей
После 50-ти лицо без морщин! Омолаживающая зарядка поможет добиться вау-эффекта
Советы по восстановлению кожи после лазера, пилингов и инъекций
Как быстро накапливается известь и ржавчина в утюге? Точные сроки зависят от используемой воды
Жук на французский манер — эти авто пользовались популярностью в послевоенной Франции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.