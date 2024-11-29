Как сделать средство для мытья всех поверхностей в доме, которое обойдётся всего в 15 рублей

1:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Всего за 15 рублей легко самому сделать универсальное средство для уборки дома, которое эффективно очищает различные поверхности.

Фото: commons.wikimedia.org by BEtech4856, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Уборка квартиры

Для этого нужно измельчить одну таблетку для посудомоечной машины и пересыпать её в бутылку с пульверизатором. Затем залить горячей водой и тщательно взболтать.

Это средство отлично отмывает окна, подоконники, зеркала и кухонные принадлежности, такие как плита, вытяжка, духовка, раковина и кран. Чтобы очистить решётку от вытяжки, нужно замочить её в горячей воде с таблеткой на 15-30 минут, а затем потереть зубной щёткой.

Для очистки духовки следует прогреть её, разбрызгать средство и потереть металлической губкой пригоревший жир. Сантехника в ванной комнате отмывается легко и быстро — достаточно побрызгать на неё и протереть. Унитаз тоже не вызывает сложностей — его нужно обработать и смыть. Кафель сияет после мытья.

Дверцы шкафов и стулья обрабатываются аналогичным образом. В завершение уборки можно прокипятить полотенца в воде с таблеткой, а остывшую воду вылить на ночь в раковину для промывки труб.

Таким образом, вам удастся сэкономить деньги и получить эффективное средство для уборки дома практически даром.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.