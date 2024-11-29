Как сделать средство для мытья всех поверхностей в доме, которое обойдётся всего в 15 рублей

Всего за 15 рублей легко самому сделать универсальное средство для уборки дома, которое эффективно очищает различные поверхности.
Для этого нужно измельчить одну таблетку для посудомоечной машины и пересыпать её в бутылку с пульверизатором. Затем залить горячей водой и тщательно взболтать.
Это средство отлично отмывает окна, подоконники, зеркала и кухонные принадлежности, такие как плита, вытяжка, духовка, раковина и кран. Чтобы очистить решётку от вытяжки, нужно замочить её в горячей воде с таблеткой на 15-30 минут, а затем потереть зубной щёткой.
Для очистки духовки следует прогреть её, разбрызгать средство и потереть металлической губкой пригоревший жир. Сантехника в ванной комнате отмывается легко и быстро — достаточно побрызгать на неё и протереть. Унитаз тоже не вызывает сложностей — его нужно обработать и смыть. Кафель сияет после мытья.
Дверцы шкафов и стулья обрабатываются аналогичным образом. В завершение уборки можно прокипятить полотенца в воде с таблеткой, а остывшую воду вылить на ночь в раковину для промывки труб.
Таким образом, вам удастся сэкономить деньги и получить эффективное средство для уборки дома практически даром.
Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
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