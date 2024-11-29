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Как очистить газовую плиту от застарелого жира и нагара при помощи подручных средств

1:56
Недвижимость

Для эффективной очистки газовой плиты от жира и нагара можно воспользоваться доступными средствами, такими как пищевая сода, уксус, лимонный сок, сода с жидким мылом или нашатырный спирт. Перед началом работы обязательно снимите решётки и конфорки.

Кухня с газовой плитой
Фото: commons.wikimedia.org by Н .Фасхутдинова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кухня с газовой плитой
  1. Пищевая сода. Приготовьте густую кашицу из пищевой соды и воды, нанесите её на загрязнённые участки плиты и оставьте на 5-10 минут. Затем удалите загрязнения губкой для мытья посуды и при необходимости дополнительно промойте поверхность средством для мытья посуды.
  2. Уксус и сода. Распылите столовый уксус на поверхность плиты с помощью пульверизатора, оставьте на 5 минут. Затем посыпьте загрязнённые участки содой (должна произойти реакция с образованием пены). Через 5 минут вымойте остатки жира и нагара губкой для мытья посуды.
  3. Лимонный сок. Если пятна жира только появились, быстро очистите их долькой лимона. Протрите долькой лимона загрязнённые места и выдавите немного сока на более сложные участки. Оставьте на 5 минут, затем вымойте плиту губкой.
  4. Сода с жидким мылом. Смешайте в стакане 2-3 столовые ложки пищевой соды, столько же жидкого мыла и воды. Нанесите полученный чистящий раствор на жирные и пригоревшие пятна на плите и оставьте на 15-20 минут. Затем вымойте плиту водой и губкой.
  5. Нашатырный спирт. Нашатырь хорошо справляется с застарелыми пятнами жира и нагара. Нанесите нашатырный спирт на загрязнённые места с помощью старой зубной щётки и слегка вотрите. Оставьте на 15-20 минут, затем очистите растворившиеся остатки загрязнения влажной губкой.

Уточнения

Га́зовая плита́ — кухонная плита, использующая в качестве топлива горючий газ.

Пищевая сода, питьевая сода, двууглекислая сода, натрий двууглекислый — гидрокарбонат натрия NaHCO3.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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