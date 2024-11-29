Почему нельзя выливать масло в раковину и что делать вместо этого

2:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Блюда, приготовленные во фритюре, радуют хрустящей корочкой и вкусом, а готовятся они настолько просто, что с этим справится даже новичок.

Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подсолнечное масло

Однако остаётся вопрос: что делать с использованным маслом? Вот несколько советов, которые помогут безопасно избавиться от него.

Чего делать не стоит

Повторное использование масла после нагревания — серьёзный риск для здоровья. В таком масле образуются канцерогены и токсины, которые повышают вероятность развития онкологических заболеваний. Кроме того, в нём размножаются бактерии, что может привести к пищевым отравлениям.

Ещё одна распространённая ошибка — выливать горячее масло в раковину или унитаз. Оно застывает, оседая на стенках труб и притягивая остатки пищи. В итоге засоры неизбежны, а аварии оставят без воды не только вас, но и ваших соседей.

Чтобы избежать проблем, важно правильно утилизировать масло.

5 способов безопасно избавиться от использованного масла

1. Используйте старую упаковку

Дождитесь, пока масло полностью остынет, и перелейте его в пластиковую бутылку или коробку из-под молока или сока. Герметично закройте и выбросьте в мусорный бак. Это простое решение, которое поможет избежать засоров.

2. Заморозьте масло

Перелейте остывший жир в глубокую миску и поместите в морозильник. Когда масло застынет, заверните его в газету или добавьте в мешок с овощными отходами, после чего выбросьте.

3. Примените масло в хозяйстве

Если готовите во фритюре нечасто, оставшееся масло можно использовать дома. Оно подойдёт:

Для защиты металла от коррозии.

Для смазки дверных петель.

В качестве растворителя. Для дачников масло, смешанное с водой, станет отличным средством против тли и муравьёв. Главное — процедить его через кофейный фильтр, чтобы убрать остатки пищи.

4. Доверьтесь профессионалам

Во многих городах России действуют центры приёма отходов, куда можно сдать использованное масло. Узнать адрес ближайшего пункта можно на городских сайтах или через интерактивные карты.

5. Продайте для переработки

Если объём масла превышает 10 литров, его можно продать компаниям, занимающимся переработкой. Такие организации делают из масла биотопливо, мыло и глицерин. Этот способ особенно актуален для кафе и ресторанов.

Уточнения

Фритю́р (фр. friture - жаренье) — метод приготовления продуктов в большом количестве пищевого жира, нагретого до 130-180 °C. В отличие от обычного жарения, обрабатываемый продукт погружается в масло полностью, для чего количество масла должно превышать количество продукта в несколько раз (примерно в 4 по весу).



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