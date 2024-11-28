Дачникам посоветовали посыпать грядки корицей

Избавиться от муравьев на вашем участке можно, воспользовавшись молотой корицей.
Специалисты рекомендуют активно посыпать грядки и другие участки на даче корицей, так как эти насекомые не переносят яркий запах этой приправы. Почувствовав аромат, муравьи спешат покинуть это "негостеприимное" пространство.
Эксперты отмечают, что корица является полностью натуральным и безопасным средством, которое не повредит ни вашим растениям, ни полезным опылителям. Вместе с тем, они добавили, что если муравьи не создают значительных неудобств, лучше оставить их в покое, ведь они играют важную роль в экосистеме. Об этом сообщают "БелНовости".
Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Певец Сергей Лазарев посочувствовал Владу Топалову, который живёт с Региной Тодоренко.