Дачникам посоветовали посыпать грядки корицей

0:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Избавиться от муравьев на вашем участке можно, воспользовавшись молотой корицей.

Фото: flickr.com by David Goehring, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ дача

Специалисты рекомендуют активно посыпать грядки и другие участки на даче корицей, так как эти насекомые не переносят яркий запах этой приправы. Почувствовав аромат, муравьи спешат покинуть это "негостеприимное" пространство.

Эксперты отмечают, что корица является полностью натуральным и безопасным средством, которое не повредит ни вашим растениям, ни полезным опылителям. Вместе с тем, они добавили, что если муравьи не создают значительных неудобств, лучше оставить их в покое, ведь они играют важную роль в экосистеме. Об этом сообщают "БелНовости".

Уточнения

Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).





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