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Как быстро накапливается известь и ржавчина в утюге? Точные сроки зависят от используемой воды

1:33
Недвижимость

Почему утюг оставляет ржавые разводы

Чем выше уровень жесткости воды в вашем регионе, тем быстрее образуется накипь. При неправильной очистке известковый налет затвердеет. Подача пара уменьшается, и из парового утюга выходят хлопья, оставляя белые или коричневые следы на одежде. Поэтому это вредно не только для утюга, но и для целостности вашей одежды.

Утюг
Фото: PxHere is licensed under CC0
Утюг

Как избавиться от ржавчины в утюге

Самый простой способ избавиться от накипи или ржавчины в утюге — использовать столовый уксус. Разведите это в пропорции 1:3 с водой и залейте внутрь утюга. После этого нужно прогреть устройство до максимума и несколько раз нажать на выпуск пара. Желательно делать это над раковиной.

Ржавчину также можно удалить с помощью специальных антикоррозийных средств. Для этого потребуется нагреть утюг, перевернуть его, и насыпать изделие в отверстия подошвы. После этого начнет выходить грязь и ржавчина. Когда все будет выключено, очистите прибор и протрите все поверхности сухой тканью.

Почему появляется ржавчина в утюге

Причинами появления накипи, активизации коррозионных процессов могут быть различные факторы. Например, повышенное содержание солей жесткости, кальция и магния из-за отсутствия фильтров для умягчения воды. Ржавчина также может появиться из-за повышенной концентрации солей железа и меди в воде.

Уточнения

Ржа́вчина (устар. «ржа») — общий термин для определения оксидов железа.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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